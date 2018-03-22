تجميد العصب المسؤول عن الجوع لفقدان الوزن!

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تمكن باحثون من خفض الشعور بالجوع لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة عن طريق حجب الإشارة المرسلة من قبل عصب الشعور بالجوع.

وقام الباحثون من جامعة إيموري بتطوير علاج تجريبي جديد يتضمن تجميد عصب ينقل إشارات الجوع إلى الجسم.

ووجدت الدراسة أن 100% من المشاركين شعروا بأنهم أقل جوعا بعد الخضوع للتجربة، من دون أي مضاعفات أو آثار جانبية ضارة، وأن وزن بعضهم انخفض خلال 90 يوما بنسبة 3.6% من وزن الجسم الأولي.

ويقول الدكتور ديفيد برولوغو، أخصائي الأشعة التداخلية من كلية الطب بجامعة إيموري، والمعد الرئيسي للدراسة إن "الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، لديهم إشارات مفرطة للجهاز العصبي بالجوع، وقد أدرك المجتمع الطبي أن هذا النشاط المفرط هو حالة فيزيائية معروفة"، فعندما نشعر بالجوع تنتقل إشارة في شكل نبضة كهربائية صغيرة من المعدة إلى الدماغ على طول العصب المبهم أو كما يعرف بالعصب الرئوي المعدي، ما يخلق شعورنا بالجوع.

وأضاف الدكتور برولوغو أنه أثناء هذه الطريقة المبتكرة، يقوم الأخصائيون بإدخال إبرة عبر ظهر المريض بالاعتماد على صور حية من الأشعة المقطعية، واستخدام غاز الأرغون لتجميد العصب المعروف باسم "posterior vagal trunk"، وهو جزء من العصب المبهم، المسؤول عن إخبار الدماغ بأن المعدة فارغة.

وبعد نجاح هذه التجارب الأولية، يتم العمل على المزيد منها على عدد أكبر من المرضى لاختبار كفاءة ومدة العملية.