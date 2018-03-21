living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف نحصل على كمّيّة فيتامين د vitamin D كافية ونحمي أنفسنا من الشمس؟ (د. حنينا أبي نادر)

21
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الشمسُ مهمّةٌ جدًا للحياة غير أنّ التعرّض الزائد لها قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة البشرة من خلال ظهور التجاعيد عليها (تلف الكولاجين collagen / الإيلاستين elastin). تُلحِق الشمس الضررَ بالحمض النووي وتؤدي إلى نموٍّ خارج عن السيطرة . وتزيد حالات الإصابة بحروق الشمس قبل سن الـ 18 أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. فيَدانا ووجهنا بحاجة للتعرّض لأشعّة الشمس لمدة 15 دقيقة وحسب من أجل الحصول على كمّيّة الفيتامين د vitamin D التي نحتاج إليها، وقد تكون مرّتين إلى ثلاث مرّات أسبوعيًا مدّةً كافيةً . كما أنّ التعرّض المباشر للشمس لمدة 15 دقيقة قد يُعطي الجسم ما يقارب حبّتَين من 50,000 IU. فمن المهمّ أن يرتدي المرء الملابس والقبّعة والنّظارات الشمسيّة بغرض الوقاية.
 
ويجب أن يضع واقي الشمس قبل التعرّض لأشعّتها بـ 30 دقيقة وأن يضعه من جديد كلّ ساعتَين. ويكون عامل الوقاية الشمسي (sun protection factor) مدوّنًا على القنّينة فعندما نراه بنسبة 30، يكون يوفّر حمايةً تصل إلى 97% ضد الأشعّة فوق البنفسجيّة B (UVB) . أما الغيوم فتحمي بنسبة 13% تقريبًا وحسب، في حين أنّ الماء التي تغطّي الجسم بطول نصف المتر تحمي بنسبة 60%. ونضيف إلى ذلك أنّنا عندما نكون قريبين من الماء، تزداد نسبة تعرّضنا للشمس بسبب النسبة الإضافيّة لانعكاس الماء. 
 
بالنّتيجة ، فلا بدّ للتّسمُّر من أن يزيد صباغ الميلانين لكي تكون بمثابة درع (الأكسدة) وتحمي الجلد. وتعمل المصابيح الضوئيّة وأسرّة التشمُّس من خلال الأشعّة فوق البنفسجيّة A (UV/A) إذ إنّها تَدخل إلى باطن الجلد، ويبدو أيضًا أنّها تؤذي البشرة وتزيد خطر الإصابة بالسرطان. أما المستحضرات المسمِّرة للبشرة والمُستخدمة ذاتيًا والتي تعمل من دون التعرّض للأشعّة فوق البنفسجيّة فتُعَدُّ خيارًا أفضل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout