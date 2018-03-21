كيف نحصل على كمّيّة فيتامين د vitamin D كافية ونحمي أنفسنا من الشمس؟ (د. حنينا أبي نادر)

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الشمسُ مهمّةٌ جدًا للحياة غير أنّ التعرّض الزائد لها قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة البشرة من خلال ظهور التجاعيد عليها (تلف الكولاجين collagen / الإيلاستين elastin). تُلحِق الشمس الضررَ بالحمض النووي وتؤدي إلى نموٍّ خارج عن السيطرة . وتزيد حالات الإصابة بحروق الشمس قبل سن الـ 18 أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. فيَدانا ووجهنا بحاجة للتعرّض لأشعّة الشمس لمدة 15 دقيقة وحسب من أجل الحصول على كمّيّة الفيتامين د vitamin D التي نحتاج إليها، وقد تكون مرّتين إلى ثلاث مرّات أسبوعيًا مدّةً كافيةً . كما أنّ التعرّض المباشر للشمس لمدة 15 دقيقة قد يُعطي الجسم ما يقارب حبّتَين من 50,000 IU. فمن المهمّ أن يرتدي المرء الملابس والقبّعة والنّظارات الشمسيّة بغرض الوقاية.

ويجب أن يضع واقي الشمس قبل التعرّض لأشعّتها بـ 30 دقيقة وأن يضعه من جديد كلّ ساعتَين. ويكون عامل الوقاية الشمسي (sun protection factor) مدوّنًا على القنّينة فعندما نراه بنسبة 30، يكون يوفّر حمايةً تصل إلى 97% ضد الأشعّة فوق البنفسجيّة B (UVB) . أما الغيوم فتحمي بنسبة 13% تقريبًا وحسب، في حين أنّ الماء التي تغطّي الجسم بطول نصف المتر تحمي بنسبة 60%. ونضيف إلى ذلك أنّنا عندما نكون قريبين من الماء، تزداد نسبة تعرّضنا للشمس بسبب النسبة الإضافيّة لانعكاس الماء.

بالنّتيجة ، فلا بدّ للتّسمُّر من أن يزيد صباغ الميلانين لكي تكون بمثابة درع (الأكسدة) وتحمي الجلد. وتعمل المصابيح الضوئيّة وأسرّة التشمُّس من خلال الأشعّة فوق البنفسجيّة A (UV/A) إذ إنّها تَدخل إلى باطن الجلد، ويبدو أيضًا أنّها تؤذي البشرة وتزيد خطر الإصابة بالسرطان. أما المستحضرات المسمِّرة للبشرة والمُستخدمة ذاتيًا والتي تعمل من دون التعرّض للأشعّة فوق البنفسجيّة فتُعَدُّ خيارًا أفضل.