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مؤتمر المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي الثالث للتوعيّة حول سلامة المريض في المؤسّسات الصحيّة

21
MARCH
2018
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"معاً نحو رفع مستوى العناية الطبية: أحدث التطورات في مجال سلامة المريض" (Raising the bar : advanced practices for patient safety)،
 استضاف المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي المؤتمر الثالث للتوعية حول "سلامة المريض في المؤسسات الصحية"، ضمن فعاليات الاسبوع العالمي لسلامة المريض، في قاعة" إيلي سلوان" للمؤتمرات في المبنى الجديد للمستشفى.
 
شارك في المؤتمر أكثر من مئة اختصاصي في مجال جودة الخدمات الطبيّة وسلامة المريض من مختلف المستشفيات اللبنانية، إضافةً الى عدد من الأطباء والممرضين والإداريين وأصحاب الإختصاص.
 
وفي المناسبة، ألقى كلٌّ من الأخت هاديا أبي شبلي والبروفسور بيار يارد كلمة ترحيب باسم الإدارة العامة للمستشفى، وأثنيا على أهمية التوعيّة حول سلامة المريض في المؤسّسات الصحيّة، معددَين الخطوات الجادة التي يتخذها المستشفى اللبناني في هذا المجال. كما شددا على خطورة مسألة الأخطاء الطبيّة التي تُعتبر في الولايات المتحدة السبب الثالث للوفيّات وفق آخر الدراسات، والتي قُدّرت أن بين ربع ونصف مرضى المستشفيات يتعرضون لخطأ طبي واحد على الأقل خلال فترة استشفائهم.
 
بدوره، ألقى ضيف المؤتمر البروفسور فادي الجردلي محاضرة شاملة تمحورت حول أهمية خلق السياسات المناسبة على الصعيد الوطني (وزارة الصحة العامة، النقابات...وسواها) ولدى الجهات الضامنة كركيزة لدعم وتفعيل مشاريع الجودة وسلامة المريض على صعيد المؤسسات الصحية.
 
وتطرق الجردلي الى مشروع الإعتماد الجديد للمستشفيات الذي يتمّ التحضير له من قبل وزارة الصحة العامة، مشدّدًا على تطور المعايير الجديدة للجودة وسلامة المريض.
 
وتوالى خلال يومي المؤتمر إثنا عشرَ محاضراً من مختلف الإختصاصات الطبيّة والتمريضيّة على عرض آخر التطورات المثبّتة علميًّا والمتعلقة بتحسين سلامة المريض كل وفق اختصاصه.
 
وقد أعلنت إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، خلال فعاليات المؤتمر، عن انتساب المستشفى الى الحركة العالمية لسلامة المريض (Patient Safety Movement) إيماناً والتزاماً منه بهذه القضية. كما حثّت المستشفيات اللبنانية كافة على الإلتزام بتلك الحركة لتخفيض نسبة الاخطاء الطبية.
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