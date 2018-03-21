living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة: ركاب الطائرات المرضى ينقلون العدوى للمسافرين المجاورين لهم

21
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال باحثون أمريكيون إن المسافرين المصابين بأمراض معدية يمكنهم بلا شك نشر العدوى بين ركاب الطائرة، وبخاصة لمن يجاورهم.
 
وتعد هذه أول دراسة في الأكاديمية الوطنية للعلوم التي تحدد احتمالية الإصابة بالمرض بناء على قرب الراكب من الشخص المصاب بالعدوى.
 
ودرس الباحثون 10 رحلات عابرة للقارات وتتبعوا حركات الركاب لتقدير احتمال حدوث عدوى في الجهاز التنفسي مثل: متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) والإنفلونزا التي تنتشر عبر الرذاذ في الهواء وعلى الأسطح.
 
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن " الركاب الذين يجلسون في صف واحد أو على بُعد مقعدين من الراكب المصاب، يكون احتمال إصابتهم بالمرض 80 في المئة أو أكثر من ذلك".
 
وأضافت أن "نسبة إصابة الركاب الآخرين في الطائرة بالعدوى، أقل من ثلاثة في المئة بحسب الدراسة".
 
وحذر الباحثون من أن "أفراد طاقم الطائرة في حال إصابتهم بمرض معدي فانهم يمكن أن يصيبوا نحو 4.6 راكب في الرحلة الواحدة".
 
وأكد الباحثون من جامعة إيموري ومعهد جورجيا "ضرورة ألا يسافر أي فرد من طواقم الطائرات إذا كانوا مرضى".
 
وقال روبرت غلاتر، طبيب الطوارئ في مستشفى "لينوكس هيل" إن "هذه الدراسة تؤكد بأن هناك إمكانية لانتقال العدوى من راكب مصاب إن كان الشخص يجلس بجانبه - أي على بعد مقعدين أو في الصف المجاور وهذا يتعارض مع التفكير التقليدي بأنه إذا سعل شخص ما أو عطس في أي مكان في المقصورة، فإنه سيصيب الطائرة بأكملها".
 
وأضاف غلاتر أن الدراسة أجريت خلال موسم الإنفلونزا، وتم الإبلاغ عن شخص واحد فقط يسعل باستمرار، مضيفاً أنه تم إجراء مسح للفيروسات التنفسية على طاولات الطعام وأحزمة الأمان ولم يعثر على أثر للفيروسات، مما يشير إلى أن معظم الأمراض تنتشر عن العطس والسعال، وليس عبر الرذاذ الذي يقع على الأرض والأسطح".
 
وأضاف أن "الاهتمام بغسل اليدين أو استخدام مطهر اليدين من الضرورات لتقليل خطر الإصابة بالأمراض أثناء السفر جواً".
 
وأشار التقرير إلى أن السفر والشخص مصاب بمرض معد يعد "هاجساً طبياً للصحة العامة" نظراً لأن هناك 3 مليارات شخص يسافر جواً سنويا.
 
وفي عام 2014، سافرت إمراه مصابة بالإيبولا من كليفلاند إلى دالاس قبل ليلة واحدة من دخولها المستشفى وتشخيصها.
 
وأثارت رحلتها الكثير من القلق بشان حدوث حالة صحية طارئة، ولكن لحسن الحظ، لم يصب أحد.
 
ووفقاً لمايكل غروسو، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى هنتنغتون في نيويورك، فإن هذه الدراسة تساعد في توضيح ما يشاع منذ فترة طويلة.
 
وأضاف "أعتقد أن الجميع يعلم أن المسافرين غالباً ما تظهر عليهم بوادر نزلة البرد بعد يومين من وصولهم من رحلة جوية، وهم يربطون بين الاثنين بشكل طبيعي".
 
وأشار إلى أن "الأخبار السيئة هي أن مواقع السفر لا تملك خياراً يسمح للمسافرين باختيار مقعد يبعد عن الراكب المصاب بالإنفلونزا مسافة ثلاثة مقاعد على الأقل ".
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout