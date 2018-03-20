living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه أسباب زيادة أوزان المتزوجين!

20
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص المتزوجين أكثر قابلية وعرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يرتبطون بأية علاقات عاطفية.
 
وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "كوينز لاند" في #أستراليا إلى هذه النتائج بعد أن قاموا بفحص وتقييم أكثر من 15 ألف شخص بالغ، نحو ثلاثة أرباعهم يرتبطون بعلاقات عاطفية.
 
ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "اندبندنت" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" أن ثمة ارتباطا وثيقا بين العلاقة العاطفية أو الزواج وبين القدرة على الالتزام بنظام غذائي ونظام حياة صحي، كما انتهت إلى أن المتزوجين أقل قدرة على الالتزام بالنظام الصحي ويعانون أكثر من غيرهم من الوزن الزائد بينما الشخص الأعزب أكثر قدرة على تخفيف الوزن.
 
وقال الباحثون إن متوسط أعمار المشاركين في الدراسة بلغ 52 عاماً، وإن نحو نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، فيما لم يجد الباحثون فرقاً في التأثير بين الرجال والنساء، ما يعني أن الأمر ينطبق على كلا الجنسين.
 
واستدعى الباحثون البيانات الخاصة بهذه الـ15 ألف حالة ودرسوا هذه البيانات الخاصة بهم خلال الفترة من العام 2005 وحتى العام 2014، أي طيلة تسعة سنوات.
 
وقال رئيس فريق البحث ستيفاني سكوبي إنه تبين بأن الأزواج يستهلكون كميات أكبر من الفواكه والخضار ويتناولون كميات أكبر من المشروبات الكحولية كما يأكلون وجبات سريعة أكثر من غيرهم، في الوقت الذي يتجنبون فيه التدخين. وتبعاً لذلك فقد وجد الباحثون أن مؤشرات كتلة الجسم لدى المتزوجين تظل أكبر من الأفراد غير المرتبطين بعلاقات عاطفية.
 
كما أشار سكوبي إلى عدد من العوامل التي تعزز العرضة للسمنة والوزن الزائد عند المتزوجين، ومن بين هذه العوامل إنجاب الأطفال وكذلك الاسترخاء والراحة وقلة الشعور بالضغط، وكذلك عدم الشعور بالحاجة لأن يكونوا أكثر جاذبية وأن يتمتعوا بمظهر جميل.
 
يشار إلى أن السُمنة تسبب العديد من الأمراض والمشاكل الصحية من بينها السكري والضغط وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب وتصلب الشرايين، وهي جميعاً أمراض قد تؤدي إلى الوفاة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout