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في "خطوة كبيرة للأمام".. حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال

19
MARCH
2018
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أعلن علماء أن حبوب منع الحمل الذكورية، التي تم تطويرها مؤخرا، فعالة وآمنة ولا تؤثر على الممارسة الجنسية عند الرجال، وذلك في أول تجربة سريرية للحبوب خضع لها 83 رجلا لمدة شهر.
 
ويحتوي العقار الجديد على حمض دهني طويل السلسلة يعمل على إبطاء عملية قذف الحيوانات المنوية وإيقافها، في تطور وصفه العلماء بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".
 
واختبر العلماء في المركز الطبي لجامعة واشنطن بالولايات المتحدة ثلاث جرعات من الدواء على 100 رجل من الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما، أكمل 83 منهم التجارب بنجاح.
 
وفي أعلى جرعة تلقاها الرجال الذين خضعوا للتجربة (400 ملغرام)، أظهرت النتائج تثبيطا ملحوظا في مستويات هرمون التستوستيرون، واثنين من الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية.
 
وأظهرت النتائج أن حبوب منع الحمل الذكورية عملت بكفاءة مع تناول الطعام فقط، كما أوصى العلماء بتناول جرعة واحدة فقط كل يوم.
 
وبخلاف الواقي الذكري، الذي اخترع لأول مرة في 1855، لم تكن هناك وسائل لمنع الحمل لدى الذكور، لكن حبوب منع الحمل للإناث متوفرة منذ 70 عاما تقريبا.
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