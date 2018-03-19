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مزيلات العرق تخفي خطرا يجهله الجميع!

19
MARCH
2018
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حذر باحثون من أن مزيلات العرق قد تكون السبب وراء الإصابة بالصداع النصفي والربو.
 
واكتشف فريق بحث أسترالي أن 26% من أصل 1100 شاركوا في الدراسة، يعانون من حساسية تجاه المواد الكيميائية الموجودة في عشرات البخاخات المنزلية.
 
وتتضمن الآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، بسبب الجسيمات الموجودة في الطلاء ومنتجات التنظيف والعطورات ومزيلات العرق، مشاكل الجلد ونوبات الربو والصداع النصفي الشديد.
 
وقالت البروفيسورة آن ستينيمان، إحدى معدي البحث: "نتعرض لهذه المواد الكيميائية بشكل مستمر، لكن الكثيرين قد لا يدركون أنهم يتعرضون للأذى إلا بعد فوات الأوان، بعد أن تصبح لديهم حساسية كيميائية".
 
وقد أبلغ 35% من مستخدمي مزيلات العرق، المشاركين في البحث، عن أن المواد الكيميائية أدت إلى إصابتهم بمشاكل في التنفس، بالإضافة إلى أن 15% منهم فقدوا وظائفهم بسبب وجود العطور في مكان العمل، باعتبار أن لديهم حساسية إزاء المواد الكيميائية التي تحويها تلك العطور.    
 
المصدر: ذي صان
روسيا اليوم
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