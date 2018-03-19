هذه الطريقة تزيد جاذبية الخضراوات للمراهقين

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أفادت دراسة أن إضافة الكمون أو الشبت قد يساعد في إقناع طلاب المدارس الثانوية على تناول الخضراوات خلال وجبة الغداء.

وأقنع الباحثون 100 من طلاب المدارس الثانوية في ريف بنسلفانيا بتذوق مجموعة مختلفة من #الخضراوات العادية غير المضاف إليها أي شيء سوى زيت وملح، ثم حاولوا بعد ذلك نفس الشيء بخضراوات مضاف إليها توليفة من التوابل المختلفة.

وصنف المشاركون مدى تفضيلهم لكل من الصنفين ثم أشاروا بعد ذلك ما إذا كانوا قد فضلوا الخضراوات العادية أم المضاف إليها توابل.

ووجدت الدراسة أن #الطلاب فضلوا #البروكلي والقرنبيط والفاصوليا السوداء المخلوطة بالذرة بشكل أكثر عندما يضاف إليها توليفة من #التوابل.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه عند إجبار الطلاب على الاختيار بين الخضراوات العادية والخضراوات المضاف إليها توليفة من التوابل، فضل الطلاب الخضراوات الحارة بالنسبة للذرة والبازلاء والبروكلي والفاصوليا الخضراء مع الذرة.

وقالت جوليانا فريتس من جامعة ولاية بنسلفانيا إن "كمية الخضراوات التي يتناولها #المراهقون والبالغون مازالت منخفضة جدا وهي مهمة جدا للصحة، لذلك فإننا مازلنا بحاجة للعمل بشكل أكبر إما لجعل الخضراوات ألذ أو تشجيع الآخرين على شراء وتناول قدر أكبر من الخضراوات".

وتوصي الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة بضرورة أن تتناول الفتيات في سن المراهقة أربع وجبات من الخضراوات، والفتيان خمس وجبات.