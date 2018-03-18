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10 فوائد صحية لليانسون، ستدهشك النقطه التاسعة!!

18
MARCH
2018
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اليانسون نبات عشبي حولي يعيش سنة واحد ، له رائحة رائعة ، يحتوي على فيتامينات كفيتامين ب و سي و البوتاسيوم والحديد و الكالسيوم و الكبريت.

وهو من أقدم التوابل ،عرفه المصريون القدماء ثم عُرف في روما و أوروبا .

يستخدم اليانسون كنوع من المشروبات كالشاي ، و يستخدم في الطهي لإحتوائه على نكهة عالية ، كما نجده يدخل في صناعة الكريمات و العطور و معجون الأسنان .

أبرز استعمالاته :

1.مغلي اليانسون يعتبر مشروباً ساخناً يساعد على تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم ، فيساعد من يعانون من الأرق في الليل على الحصول على ليلة هادئة ونوم مريح .

2 .يخفف من المغص سواءً للصغار أو للكبار .

3. طارد للبلغم ، ويعالج سيلان الأنف والسعال ويخفف من أمراض الحلق و الصدر و نزلات البرد و إلتهابات الشعب الهوائية و الربو ، و تساعد غرغرة الفم باليانسون مضافاً معه الشاي في علاج التهاب الحلق و البلعوم ، كما و يعمل على تخفيف المخاط الموجود في الرئتين .

3 .يخفف الصداع .

4. يدر الحليب للمرضعة ، فعند تناول الأم مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً يساعد ذلك على در الحليب عندها .

5. طارد للغازات للصغار و للكبار، ويخفف من انتفاخ البطن والإضطرابات المعوية، و يعالج الإسهال والقيء، ويحسن الشهية .

6. عند تسخينه يساعد في إدرار البول .

7. يساعد على تخفيف الآلام الدورة الشهرية عند النساء وتنظيمها .

8. يقضي على البكتيريا و الفطريات و الفيروسات .

9. قاتل للحشرات الصغيرة كالقمل ، كما ويستعمل في علاج الجرب .

10. يحارب رائحة الفم الكريهة و يقضي على التهابات الفم .

و يجب الإنتباه و الحذر من غلي اليانسون كثيراً ؛ لأن ذلك يفقده خصائصه ، كما يفضل أن نخزنَّ اليانسون في علبةٍ مغلقةٍ بطريقةٍ محكمةٍ للحفاظِ على نكهةِ اليانسونِ و رائحتهِ الزكيةِ .

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