دراسة: هذه الأسماك تبعد خطر الوفاة المبكرة بنسبة الثلث

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بشرى سارة لعشاق تناول الأسماك "الزيتية"، مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل والأنشوجة، تعلنها دراسة أجريت في جامعة ساوث داكوتا الأميركية.

فقد كشفت الدراسة أن هذه العادة الغذائية الصحية، تقلل من فرص الوفاة المبكرة بنحو الثلث.

وأجريت الدراسة على 2500 شخص، وأثبتت أن من تحتوي أجسادهم على كميات أكبر من الحمض الدهني "أوميغا 3" المتوفر بكثرة في الأسماك الزيتية، كانت فرص وفاتهم خلال السنوات السبع المقبلة أقل بنسبة 34 بالمئة من الآخرين.

وحسب الدراسة، فإن نسبة الأحماض الدهنية، الموجودة بوفرة في الأسماك الزيتية، تعد مؤشرا أكثر دقة على الحالة الصحية للإنسان مقارنة بنسبة الكوليسترول في الدم.

كما كشفت الدراسة التي نشرت نتائجها في صحيفة "كلينيكال ليبيدولوجي" أن النظام الغذائي الغني بهذا النوع من الأسماك، يقلل فرص الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية، بنسبة 39 بالمئة.

ويربط العلماء بين طول العمر وتوافر مادة "أوميغا 3" لدى البشر، ويعتقد أنها تقلل خطر المشكلات التي تواجه المخ والجهاز الدوري وباقي الخلايا.

ويرى خبراء التغذية أن الأنظمة الصحية يجب أن تحتوي على وجبتي أسماك أسبوعيا على الأقل، بينها واحدة من الأسماك الزيتية، على أن تزن الوجبة نحو 140 غراما.