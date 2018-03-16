تناول الفستق لتخفيض ضغط الدم

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اكتشف علماء من الولايات المتحدة أن تناول الفستق يساعد في تخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه ربع سكان الكرة الأرضية حاليا.

وأجرى العلماء دراسة بهدف التوصل إلى وسيلة طبيعية لتخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم، وتوصلوا إلى أن وجبة فستق واحدة قادرة على تخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات بسببه، لأن الفستق يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

يذكر أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمنعون من القيام بنشاطات بدنية شاقة وتناول مختلف المواد الغذائية، وعليهم مراعاة نظام غذائي محدد وتناول أدوية تساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم ضمن الحد الطبيعي.

المصدر: ميديك فوروم