ممارسات ضرورية قبل الأربعين تساعد على الحياة حتى التسعين

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كشف دراسات متعددة عن ممارسات هامة يجب القيام بها قبل بلوغ الأربعين من العمر، للمحافظة على صحة الجسم، والقلب بشكل خاص.

ومن أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للحفاظ على الصحة:

- الامتناع عن التدخين

التدخين عامل أساسي في الإصابة بالعديد من أمراض القلب. ولأن تركه يعتبر من الأمور الصعبة، من الضروري المثابرة على ذلك بقوة إرادة عالية. ويقوم المدخنون بـ 8-10 محاولات عادة لتركه. وإذا لم ينجح الشخص في ذلك، فعليه مراجعة الخبراء الذين وضعوا استراتيجية فعالة لذلك.

- مراقبة الوزن والحفاظ على الرشاقة

ليس سرا أن التغذية السيئة والوزن الزائد من أسباب أمراض القلب. وبعد تجاوز الأربعين من العمر، يزداد بطء عملية التمثيل الغذائي ما يؤدي إلى زيادة الوزن. ولكن إذا بدأ الشخص بتناول المواد الغذائية الصحية فإن هذا سيساعد في الحفاظ على وزن مثالي.

- الاهتمام بكمية الغذاء ونوعه

من الضروري التحكم بكمية الطعام التي يتناولها الفرد، ويفضل تناول كمية أقل من حاجته وفقط عند الشعور بالجوع. كما يستحسن تناول الخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة والتقليل من المواد الدهنية.

- تنظيم النشاط البدني

يجب المواظبة على أداء التمارين الرايضية بشكل دوري، مع الامتناع عن القيام بنشاط بدني مجهد.

- تجنب التوتر والإجهاد

من الصعب تجنب الإجهاد والتوتر النفسي في وقتنا الحالي، ولكن، من المهم إيجاد طريقة للاسترخاء مثل الاستماع إلى الموسيقى والتأمل وممارسة رياضة اليوغا وغيرها.

- الاحتفاظ بالأصدقاء

بينت دراسات أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم عن المجتمع أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهنا تبرز أهمية الأصدقاء والأقارب.