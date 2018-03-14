مشروب فعال لحرق الدهون بسرعه.. جربوه

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لها - أثبتت تجارب صحية جديدة قدرة مشروب جديد على إنقاص الوزن دون اتباع حمية غذائية قاسية أو ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأشار موقع santé إلى أن هذا المشروب يتكون من أعشاب رخيصة لا تضر بالصحة، وهي بمتناول الجميع، والمشروب سهل التحضير. إليكم الطريقة:

- ليمونة حامضة

- عودان من القرفة أو نصف ملعقة قرفة مطحونة

- ملعقة كمون حب كامل أو نصف ملعقة كمون مطحون

- كوب ماء

طريقة تحضير:

- قوموا بغلي الماء، ثم بعد ذلك اضيفوا كل البهارات والحامض الى الماء، واتركوها لعشر دقائق.

- قوموا بتصفية الشراب وتناوله مرتين يوميا قبل أي وجبة.