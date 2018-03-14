living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الصّباح أم المساء...ما هو أفضل وقت للاستحمام؟

14
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لها - الاستحمام مفيد للصحة، ولا يختلف في هذا اثنان، لكنّ أي أوقات أفضل للاستحمام: صباحا الذي يكون فيه "الدّش" او الاستحمام معزّزا للاستيقاظ ومنشطا للإنسان، أم ليلا من أجل الاسترخاء قبل النوم؟ وكيف يمكن للاستحمام أن ينشط ويسترخي؟ ترتبط الإجابة على هذه الأسئلة بالطريقة التي تساهم بها درجة حرارة الجسم في التحكم بإيقاع النوم اليومي.
 
المعتز بالله رمضاني
 
 
 
الدّش... تنشيط أو استرخاء؟
تبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض بشكل طبيعي في المساء، وطوال الليل، لهذا فإن الاستحمام قبل النوم لفترة وجيزة يدفئ البشرة ويريح العضلات، وبعد ذلك، وبعد أن تكون العضلات قد جفت، فإن الجلد يبرد بسرعة بسبب تبخر الرطوبة، وتأثير التبريد هذا يمكن أن يجعل النوم أسهل. ويذكر موقع "تايم" أنّه يمكن أيضا أن يتحول "الدّش" المسائي إلى طقس من الاسترخاء الذهني والبدني قبل الذهاب إلى الفراش، بدلا من الجلوس أمام الشاشة.
 
علاوة على ذلك، عند مغادرة السّرير في الصباح، يساعد الاستحمام على تنشيط الإنسان. وبما أن عمل الجسم يبدأ وقت الصباح، فإن الاستحمام صباحاً يسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم، وبالتّالي فإنّ الحمّام سيكون له تأثير جيد، لانه يحضر الجسم جيدا لبذل المجهود النهاري.
 
في الوقت نفسه، رغم بعض مما يقال حول الاستحمام صباحا أو مساء، يجب معرفة بعض المعطيات المساعدة في الاختيار، وذلك بوضع عدة عوامل وجوانب أخرى في الحسبان وأخذها بعين الاعتبار.
 
في فصل الشتاء، عندما تنخفض الرطوبة، يمكن أن يكون الجلد الجاف مشكلة. ولعلاج هذا الامر، يمكن وضع مرطب بعد الاستحمام، ومع ذلك، فإن العديد من المنتجات تحتاج إلى وقت قبل أن يمتصها الجلد بشكل صحيح، ما يشكل ازعاجا بسبب الكريم اللّزج. ولتجنب عدم الراحة في وضع الملابس على بشرة لاصقة، قد يكون الاستحمام المسائي أكثر ملاءمة.
 
وهناك فائدة رئيسية أخرى للاستحمام مساء للأشخاص الذين يعانون من حساسية في الهواء. فعند الخروج خلال النهار، يمكن للجسم والشعر استيعاب جميع أنواع المواد المسبّبة للحساّسية المهيجة، مثل حبوب اللقاح أو المواد الكيميائية. ويشكل الذهاب إلى السرير دون القضاء على هذه المهيّجات مشكلة، لأن عدم التخلص منها يمكن أن يلوّث السرير ويزيد من الأعراض.
 
وإذا كنت تفضل الاستحمام المسائي، فعليك بالحذر من تفصيل واحد: الذهاب إلى السرير بشعر رطب يمكن أن يؤدي الى تكسر الشعر، ومع مرور الوقت يمكن أن يتلفه، لهذا ينصح بالتّأكد من تجفيف الشعر جيدا قبل الذهاب إلى السرير.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout