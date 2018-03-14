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العلماء يتفقون على 3 خطوات فقط لفقدان الوزن

14
MARCH
2018
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لها - أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة "ستانفورد" دراسة جديدة شملت أكثر من 600 شخص يعانون من الوزن الزائد، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عوامل قد تجعل الحمية الغذائية أكثر فعالية.
 
وبحث العلماء بحسب موقع nbcnews عن أدلة واضحة لحلّ مشكلة السمنة المنتشرة في العالم، حيث طلبوا من المشاركين إتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم ومنخفض الكربوهيدرات، واستخلصوا بعد انتهاء التجرية خطة واحدة تجمع نصائح غذائية يتفق عليها جميع خبراء التغذية.
 
إليكم الوصايا الثلاث التي تجدونها في جميع حميات إنقاص الوزن:
 
- الخضروات: تشكل الخضار جزءًا كبيراً من أي برنامجٍ غذائي لأنها تزود الجسم بعددٍ قليلٍ من السعرات الحرارية، وتمده بالمغذيات التي تحتاجونها لمحاربة الأمراض، مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
 
- السكريات: أكدت الابحاث أن السكر يجعل مذاق الطعام ألذ، لذلك تضيفه شركات تصنيع الأغذية إلى كل الاصناف المعلبة تقريباً، بدءاً من الخبز وصولاً إلى الحساء وصلصة السلطة والحبوب واللبن وغيرها من الاطعمة.
 
ولفتت الوصايا الى ان خفض الوزن يشترط الابتعاد عن السكريات، ولتناول كميات أقل من السكر عليكم الابتعاد عن الأغذية المصنعة واستهلاك المزيد من الأطعمة الصحية التي تكون منخفضة الدهون بشكل طبيعي مثل: الفواكه، الخضراوات، الفاصوليا والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.
 
- الأطعمة غير المُعالجة: ارتبطت الأطعمة المعالجة بشكل مفرط بزيادة الوزن، ربما لأن العديد من الأطعمة المعبأة غير الصحية (كرقائق البطاطس، المثلجات، البيتزا المجمدة والكوكيز..) وجميعها تفتقر إلى الألياف الموجودة في العديد من الأطعمة كاملة التغذية، بما في ذلك الخضروات، إذ تساعد الألياف على إنقاص الوزن.
 
وتشمل الأطعمة غير المُعالجة، الفواكه، والخضروات والفول، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، والبيض والمأكولات البحرية والدجاج.
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