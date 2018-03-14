living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتبه!.. الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار قد يكون من أعراض "الزهايمر"‎

14
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد خبراء وباحثون في أمريكا أن النعاس الدائم والشعور بالرغبة في النوم خلال النهار قد تكون بدايات أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.
وصنف الخبراء جميع من يعانون من الرغبة المستمرة في النوم على قائمة المحتمل إصابتهم بالمرض، وذلك وفقاً لدراسات أجروها على مئات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و66 سنة.

وأجريت التجارب على هؤلاء الأشخاص عن طريق إعطاء كل منهم جهاز إلكتروني لحمله لمتابعة لياقته البدنية، ورصد التغيرات في الإيقاع البيولوجي لكل منهم.

وبعد انتهاء التجربة خضع الجميع للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، فاتضح وجود بروتين بيتا أميلويد الذي يساهم في تطور الزهايمر.

ورأى الخبراء أن محبي النوم خلال فترة النهار والسهر ليلاً، من الأكثر عرضة للإصابة بمرض الأعصاب، مقارنة بغيرهم الذين ينامون في الأوقات الطبيعية، خاصة إذا كانوا فوق الخمسين من العمر.

وقد يخشى الأشخاص الذين يعانون النسيان العادي كمعظم الناس، أن يصابوا بالزهايمر في وقت ما، لكن ينبغي عليهم عدم القلق إلا في حال أثر المرض على حياتهم اليومية، فهناك احتمال أن يصابوا بالزهايمر أو أحد الأنواع الأخرى من الخرف.

وينبغي عليهم في هذه الحالة مراجعة الطبيب لعمل اختبار للذاكرة والإدراك وعمل الفحوص الطبية اللازمة للتفرقة بين النسيان العادى والزهايمر.

والزهايمر هو مرض ينتج عن ضمور تدريجي فى خلايا المخ، ويصيب عادة الناس فوق سن 65 سنة ويؤدى لتدهور تدريجى فى الذاكرة أولا ثم وظائف أخرى مثل التركيز واللغة والقدرة في الحكم على الأمور والتخطيط والقدرة على التعرف على المكان والزمان والأشخاص حتى المقربين منهم، ولا يوجد له علاج حتى الآن.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout