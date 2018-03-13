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توقفوا فوراً عن تناول هذه الاطعمة خلال السفر

13
MARCH
2018
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لها - تحدث تقرير صحافي عن الوجبات التي يستحسن تجنب أكلها أثناء السفر وقبل الصعود إلى الطائرة.
 
ونشرت مجلة "تيك بيت" الإسبانية التقرير الذي أوضح أن بعض الأطعمة قد تكون سيئة للمسافرين، مثل الأطعمة الطازجة والسلطات، نظراً لتزايد احتوائها على البكتيريا الضارة، وسرعة تعرضها للتعفن، أو احتوائها على مواد مهيجة للمعدة.
 
ولفت الى أن العديد من المسافرين يحبون استغلال وقت انتظار صعود الطائرة في تناول الطعام في المطار. وبناء على ذلك، أصبح الكثير من هذه المطارات اليوم، التي كانت في السابق تقدم فقط الوجبات السريعة والمأكولات المعلبة المعروضة عبر آلات البيع، تضم عددا متنوعا من المطاعم.
 
وحذرت المجلة من أن بعض مطاعم المطارات تقدم مأكولات يمكن أن تتعرض لخطر التلوث أو التعفن، ما يسبب إزعاجاً في البطن ومشاكل في المعدة أثناء الرحلة.
 
ونشرت لائحة بالمأكولات التي يجب على المسافرين عدم تناولها في المطار لما لها من تأثيرات جانبية ومنها: السلطات، واللحوم الغريبة أو المليئة بالتوابل والصوص والأطعمة التي تطهى قبل ساعات عدة، مع الحذر في تناول الطعام المقدم داخل الطائرة، خاصة إئا كان غير مطهو، لانه يكون عادة مجمداً.
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