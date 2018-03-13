living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبحاث جديدة.. الأذكياء يعيشون حياة أطول بخرف أقل

13
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أيهما يمدّ في عمر الإنسان الذكاء أم الغباء؟، قد يبدو الذكي أقل عمرًا فهو الذي يتعذب بالأسئلة المستمرة التي لا تتوقف والتفكير في كل شيء تقريبًا.
 
لكن أبحاثًا جديدة تكشف أن الأذكياء يعيشون لفترة أطول، بسبب ما يطلق عليه "جينات الذكاء" التي تتحكم في الشيخوخة.
 
وقد تم التعرف في هذا الإطار، من قبل العلماء، على أكثر من 500 جنية مرتبطة بأشخاص لديهم قدر أكبر من الذكاء، وهو أعلى 10 مرات مما كان يعتقد سابقًا.
 
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن جينات الذكاء تعزز انتقال الإشارات بين مناطق مختلفة من الدماغ، فضلاً عن الحماية ضد الخرف والوفاة المبكرة.
 
سمة وراثية
وقال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد هيل من جامعة ادنبره: "يعتبر الذكاء سمة وراثية، مع تقديرات تشير إلى أن ما بين 50 و80 في المئة من الاختلافات في الذكاء يمكن تفسيرها بالعوامل الوراثية".
 
ويضيف: "لقد لوحظ أن الأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من الوظائف المعرفية، يتمتعون بصحة بدنية وعقلية أفضل، ولديهم فرصة لحياة أطول".
 
ويصيب مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، حوالي 850 ألف شخص في المملكة المتحدة.
 
وأوضحت نتائج الأبحاث الحديثة أن هناك 538 جينًا تلعب دورًا في الذكاء، بينما ترتبط 187 منطقة من الجينوم البشري بمهارات التفكير.
 
وقال الدكتور هيل: "لقد أوضحت دراستنا ارتباط عدد كبير من الجينات بالذكاء البشري".
 
البداية من الطفولة
في وقت سابق من هذا العام، اقترحت دراسة أجريت على أكثر من 78000 شخص أن 52 جينة فقط مرتبطة بالذكاء.
 
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تظهر عندهم خصائص هذه الجينات في مرحلة الطفولة، هم أقل عرضة للمعاناة من مرض الزهايمر والاكتئاب وانفصام الشخصية والسمنة في وقت لاحق من الحياة.
 
وقد حلل الباحثون في الدراسة الحديثة الاختلافات الجينية لأكثر من 240 ألف شخص حول العالم، للوصول إلى النتائج الأخيرة.
 
ويقترح العلماء حلولًا تساعد في تنمية الذكاء الإنساني مثل الرياضة، والرقص الذي هو أكثر فاعلية في ذلك لاسيما مع الموسيقى حيث ينمي ملكة التركيز.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout