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ما الذي يحدث في الجسم عند تناول ثلاث بيضات في اليوم

12
MARCH
2018
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كان خبراء التغذية سابقا يعتبرون البيض السبب الرئيس في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. ولكن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن تناول ثلاث بيضات يوميا يحسن الصحة خلال فترة قصيرة.
 
إن جسم الإنسان يمتص الكالسيوم بصعوبة من دون فيتامين D. والبيض هو أحد المصادر المهمة المحتوي على هذا الفيتامين. لذلك إذا كنتم لا ترغبون بمراجعة طبيب الأسنان عليكم بتناول البيض.
 
كما أن وجبة الإفطار المحتوية على البيض تعطي الإنسان طاقة تكفيه لمدة لا تقل عن 12 ساعة. لأن المواد الغذائية الموجودة في البيض والأحماض الأمينية تساعد وظائف الجسم المهمة. لذلك يبقى البيض ضروريا لكل شخص يمارس نمط حياة نشيط.
 
يعاني الكثيرون مع حلول الربيع من نقص الفيتامينات. صحيح يمكن أن نشتري الفيتامينات من الصيدلية. ولكن يمكن تعويض هذا النقص بتناول البيض الذي يحتوي على مجموعة فيتامينات A, D, E, B3, B6, B12 والمعادن والعناصر اللازمة مثل اليود والزنك والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والفوسفور.
 
يحتوي البيض أيضا على مركبين مهمين هما الليسيتين والكولين. هذان المركبان يسرعان من عملية طرد الدهون والكوليسترول من الجسم. إضافة إلى أن البيض منخفض السعرات الحرارية.
 
كما أن صفار البيض غني باللوتين و زياكسانتين اللذين يمنعان إعتام عدسة العين. إضافة لهذا فإن فيتامين A ضروري جدا للعيون، لأنه من دونه يزداد احتمال الإصابة بالعمى الليلي مبكرا.
 
يحتوي البيض على 6 غم من البروتين. أي أن تناول 3 بيضات يمكن أن يعوض عن قطعة اللحم. البروتين كما هو معلوم مهم جدا لنشاط الجسم: فقدان الوزن، التحكم بضغط الدم وصحة العظام ترتبط بالبروتين.
 
إن حمض الفوليك الموجود في البيض ينظم الدورة الدموية ويقوي القلب والأوعية الدموية. لذلك ينصح الأطباء بتناول البيض.
 
المصدر: رامبلر
روسيا اليوم
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