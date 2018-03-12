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5 أغذية لإطالة العُمر وتجنب الشيخوخة.. تعرف عليها

12
MARCH
2018
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تمكن تقرير طبي جديد من تحديد الأغذية الخمسة الرئيسية التي يمكن أن تجنب البشر الانزلاق نحو الشيخوخة وتُطيلَ في أعمارهم، وذلك بالاستناد الى استكشاف الأطعمة الرئيسية التي يتناولها بكثرة شعوب الدول الثلاث الأطول عمراً في العالم.
 
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ميديكال نيوز" الطبي واطلعت عليه "العربية.نت" فإن الدول الثلاث التي يتمتع سكانها بأعلى متوسط أعمار في #العالم هي: موناكو، اليابان، وسنغافورة، وهي أماكن يعيش سكانها في مستوى معيشي ممتاز ويتناولون بالعموم أطعمة صحية.
 
ووجد التقرير أنَّ 5 أطعمة رئيسية يتناولها سكان هذه الدول الثلاث بشكل رئيس، وهي التي تساعد على تجنيبهم الشيخوخة وتوفر لهم فرصة العيش لمدة أطول والتمتع بصحة جيدة.
 
أما الأغذية الخمسة التي يتناولها سكان الدول الأطول عمراً، والتي تبين أنها تساهم بشكل فعال في تجنب الشيخوخة، فهي كما يلي:
 
1. فول الصويا الطازج
وهذا طعام رئيس ومستقر للكثير من شعوب آسيا طيلة أجيال عديدة مضت، حيث يدخل في مكونات العديد من الشوربات والأطعمة الرئيسية وحتى التسالي المحمصة. ووجد العلماء أن هذه الحبوب تتضمن ما يقلل من تزايد خلايا الشيخوخة في الجسم، كما أنها تدعم مقاومة الجسم للالتهابات.
 
 
2. حساء التوفو
وهي الشوربة الصينية الآسيوية المعروفة والمنتشرة والمكونة من فول الصويا المطبوخ (soybean curd)، وهي تشبه في شكلها الجبنة البيضاء اللزجة، ولها الكثير من الفوائد الصحية ومن بين هذه الفوائد مكافحة الشيخوخة، كما أنها غنية بالمعادن وتؤدي إلى تقوية الأسنان والعظام في الجسم.
 
 
3.الجزر
وقد أظهرت الدراسات أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة والمرض ويطيل العمر، وهو منتشر في الكثير من الأطباق الرئيسية في #آسيا وفي الدول التي يعيش سكانها لمدد أطول من غيرهم.
 
 
4.خضراوات الكرنب
وهي عائلة الخضراوات التي تشمل الملفوف والقرنبيط والبقدونس والفجل واللفت، وتسمى أيضاً "الخضراوات الصليبية"، وهي خضراوات غنية بالمواد الطبيعية والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي وإي، إضافة إلى الكثير من المعادن المفيدة.
 
 
5.السلمون
وقد أثبتت الدراسات أن سمك السلمون هو أفضل البدائل للبروتينات بالنسبة للجسم، كما أنه يحتوي على "أوميغا 3" المفيد للنظر والذي يحمي العين من الجفاف، كما أثبتت الدراسات أيضاً أن "أوميغا 3" يساعد على حماية الصحة العقلية للإنسان ويحمي الجسم من الشيخوخة.تمكن تقرير طبي جديد من تحديد الأغذية الخمسة الرئيسية التي يمكن أن تجنب البشر الانزلاق نحو الشيخوخة وتُطيلَ في أعمارهم، وذلك بالاستناد الى استكشاف الأطعمة الرئيسية التي يتناولها بكثرة شعوب الدول الثلاث الأطول عمراً في العالم.
 
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ميديكال نيوز" الطبي واطلعت عليه "العربية.نت" فإن الدول الثلاث التي يتمتع سكانها بأعلى متوسط أعمار في #العالم هي: موناكو، اليابان، وسنغافورة، وهي أماكن يعيش سكانها في مستوى معيشي ممتاز ويتناولون بالعموم أطعمة صحية.
 
ووجد التقرير أنَّ 5 أطعمة رئيسية يتناولها سكان هذه الدول الثلاث بشكل رئيس، وهي التي تساعد على تجنيبهم الشيخوخة وتوفر لهم فرصة العيش لمدة أطول والتمتع بصحة جيدة.
 
أما الأغذية الخمسة التي يتناولها سكان الدول الأطول عمراً، والتي تبين أنها تساهم بشكل فعال في تجنب الشيخوخة، فهي كما يلي:
 
1. فول الصويا الطازج
وهذا طعام رئيس ومستقر للكثير من شعوب آسيا طيلة أجيال عديدة مضت، حيث يدخل في مكونات العديد من الشوربات والأطعمة الرئيسية وحتى التسالي المحمصة. ووجد العلماء أن هذه الحبوب تتضمن ما يقلل من تزايد خلايا الشيخوخة في الجسم، كما أنها تدعم مقاومة الجسم للالتهابات.
 
 
2. حساء التوفو
وهي الشوربة الصينية الآسيوية المعروفة والمنتشرة والمكونة من فول الصويا المطبوخ (soybean curd)، وهي تشبه في شكلها الجبنة البيضاء اللزجة، ولها الكثير من الفوائد الصحية ومن بين هذه الفوائد مكافحة الشيخوخة، كما أنها غنية بالمعادن وتؤدي إلى تقوية الأسنان والعظام في الجسم.
 
 
3.الجزر
وقد أظهرت الدراسات أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة والمرض ويطيل العمر، وهو منتشر في الكثير من الأطباق الرئيسية في #آسيا وفي الدول التي يعيش سكانها لمدد أطول من غيرهم.
 
 
4.خضراوات الكرنب
وهي عائلة الخضراوات التي تشمل الملفوف والقرنبيط والبقدونس والفجل واللفت، وتسمى أيضاً "الخضراوات الصليبية"، وهي خضراوات غنية بالمواد الطبيعية والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي وإي، إضافة إلى الكثير من المعادن المفيدة.
 
 
5.السلمون
وقد أثبتت الدراسات أن سمك السلمون هو أفضل البدائل للبروتينات بالنسبة للجسم، كما أنه يحتوي على "أوميغا 3" المفيد للنظر والذي يحمي العين من الجفاف، كما أثبتت الدراسات أيضاً أن "أوميغا 3" يساعد على حماية الصحة العقلية للإنسان ويحمي الجسم من الشيخوخة.
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