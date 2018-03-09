هذه هي التطبيقات التي تساعدك على تخفيض الوزن... تعرف عليها

A + A -

نشرت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية تقريرا، عرضت فيه جملة من التطبيقات التي تساعد على تخفيض الوزن، من خلال وضع مخططات للوجبات الغذائية، وتنظيم التمارين الرياضية وفقا لما يحتاجه الجسم، فضلا عن حساب عدد السعرات الحرارية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تطبيق "ماي فتنيس بال" يساعد على حساب عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص يوميا. ويمكن هذا التطبيق المستخدمين من التخلص من الوزن الزائد بطريقة بسيطة للغاية؛ فهو يحتوي على قاعدة بيانات خاصة بالأغذية التي تحتوي على أعلى نسبة من السعرات الحرارية.

كما يمكن هذا التطبيق من معرفة القيمة الغذائية لمختلف الأطعمة، من خلال المسح على الرمز الشريطي للمنتجات الغذائية. وعلى هذا النحو، بإمكان المستخدمين الاطلاع على أنواع المغذيات والدهون والبروتينات التي تحتوي عليها الأطعمة التي يستهلكونها طوال اليوم.

وذكرت الصحيفة أن تطبيق "لايف سام" مفيد لاتباع نمط حياة صحي، والتمكن من معرفة عدد السعرات الحرارية المستهلكة. كما يقدم هذا التطبيق جملة من الأنشطة التي يجب أن يمارسها الشخص، ونصائح ينبغي تطبيقها كل يوم. ومن شأن هذا التطبيق أن يساعد المرء على تحسين نمط حياته، والتخلص من العادات السيئة، وتخفيض الوزن.

وأوردت الصحيفة أن "تطبيق تحدي اللياقة في 30 يوما" يوفر سلسلة من التدريبات التي يمكن ممارستها في المنزل في أي وقت، خاصة في ظل نمط الحياة العصرية المجهدة، التي تمنع الكثيرين من الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية. ويزيد تحدي اللياقة من شدة التمرينات بشكل تدريجي، لتتمكن من المواظبة على القيام بها بشكل يومي. كما يوفر التطبيق مجموعة من الفيديوهات التي تركز على تمارين شد البطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق "فتبيت كوش" يوفر سجلا كاملا من الأنشطة البدنية التي تساعدك على ضمان لياقتك البدنية. كما يتضمن هذا التطبيق مجموعة من التمارين المخصصة لشد البطن والأرداف والذراعين والساقين والظهر، فضلا عن بعض برامج الركض والمشي. ويضيف هذا التطبيق تدريبات جديدة باستمرار، حتى تكون التمارين أكثر متعة وإثارة.

وذكرت الصحيفة أن تطبيق "يازيو" شبيه بعداد للسعرات الحرارية، يتمكن من التحكم في الأغذية التي نستهلكها يوميا، ويساعد على فقدان الوزن بشكل فعال. إلى جانب ذلك، يمكن هذا التطبيق من إعداد خطة شخصية لإنقاص الوزن، والحفاظ على جسم مثالي، فضلا عن اكتساب كتلة العضلات. كما يحتوي التطبيق على جدول لحساب السعرات الحرارية لجميع الأغدية، وقارئ للرمز الشريطي للعثور على الطعام الصحي بشكل أسرع.

وبينت الصحيفة أن تطبيق" نوتريك"، مصمم خصيصا لإنشاء خطة نظام غذائي تتماشى مع احتياجات المستخدم. فهو يسمح بتنظيم نمط تناولك للأغذية من أجل الحد من الاستهلاك، ويقدم سلسلة من المبادئ التوجيهية التي يجب التقيد بها. كما يساعد هذا التطبيق على تبديد الشكوك المتعلقة بالتغذية، بفضل سلسلة من نصائح خبراء التغذية.

ونقلت الصحيفة أن تطبيق "سويت" موجه أساسا للنساء، ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على التمتع بلياقة بدنية جيدة، من خلال جملة من التدريبات المكثفة. ويتضمن التطبيق خططا تدريبية فعالة ومتنوعة لإنقاص الوزن، لا تتجاوز مدتها 28 دقيقة يوميا، وبأقل عدد ممكن من المعدات التدريبية. كما يقدم مجموعة من النصائح لتحسين التنفس، وحسن التخطيط لوجبات الطعام الخاصة بك؛ للتمتع بنظام غذائي صحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج "نوم كواش" يهدف إلى توفير الأدوات اللازمة لإنقاص الوزن. فقد صمم هذا التطبيق ليكون بمثابة المدرب الشخصي، الذي يخطط لسلسلة الأنشطة اليومية، ويحسب السعرات الحرارية. وعلى المدى البعيد، سيساهم التطبيق في تغيير عاداتك الغذائية بصفة تدريجية. وتتمثل الميزة الأساسية لهذا التطبيق في أنه يمكن المستخدمين من تبادل الآراء.

وأفادت الصحيفة بأن تطبيق "فريليتيكس نوتريشن" يسمح للمستخدم بتحديد أغذيته المفضلة، ويعرض مراحل إعداد الوصفات الصحية خطوة بخطوة. كما يساعدك على إعداد قائمة التسوق الخاصة بك وفقا للوصفات التي تعدها كل أسبوع، ما من شأنه أن يرسخ العادات الصحية في نمط حياتك.

وأبرزت الصحيفة أن تطبيق "فوديكايت" يعنى بتعليم المبادئ التوجيهية الغذائية، مثل حساب السعرات الحرارية والبروتينات والمغذيات المستهلكة. أما تطبيق "دايت بوينت"، فيركز على الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد بصفة تدريجية. ويمكن هذا البرنامج المستخدم من تصنيف الأغذية وفقا لمجموعة من النقاط والتحديات، كما يقدم الأنظمة الغذائية المناسبة لكل شخص.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تطبيق "فيت8" يعد بمثابة المدرب الشخصي الذي يلازمك في كل مكان، ليساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية من خلال خطة رياضية معينة وسلسلة من الوجبات الغذائية. كما يسمح التطبيق باختيار الهدف الذي يتماشى مع احتياجات كل شخص، ويوفر تقنيات أخرى تهدف إلى تفعيل عملية التمثيل الغذائي.