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دراسة بريطانية: قلة النوم يسبب زيادة في الوزن

9
MARCH
2018
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المصراوي - نقص النوم مشكلة تزداد خاصة في الصيف ولها تبعات كثيرة على الجسم منها الشعور بالارهاق والتعب، إلا أن هناك مشكلة إضافية لقلة النوم هي زيادة الوزن.
 
وجد الباحثون في جامعة ليدز الإنجليزية، أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط من النوم بمتوسط 6 ساعات فقط، يزداد لديهم محيط الخصر بشكل واضح بمعدل 3 سنتيمترات، عن الذين يحافظون على 9 ساعات نوم يوميًا في المتوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وأثبت الباحثون أن قلة النوم ترتبط مع قلة كميات الكوليسترول في الدم، والتي بينت الدراسة إنه يساعد في الحماية ضد أمراض متعددة، من أهمها أمراض القلب.
 
وقالت الدكتورة لورا هاردي، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، من جامعة ليدز: "وجدنا أن البالغين الذين يحصلون على معدلات نوم أقل من أقرانهم، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، ونتائجنا هذه تسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم".
 
وأضافت "هاردي": "يسألنا الناس دوما عن عدد ساعات النوم التي نحتاجها كأشخاص بالغين، والإجابة أنها في الحقيقة تختلف بين الناس، ولكن الإجماع الحالي هو أن المتوسط الأفضل يكون من 7 إلى 9 ساعات يوميًا بالنسبة لمعظم البالغين".
 
ولم يتوصل الباحثون إلى السبب الذي يربط بين نقص النوم وزيادة الوزن، لكن الدراسات السابقة معظمها تشير إلى أن نقص النوم يسبب إفراز الجسم لكميات مفرطة من هرمون الـ "جريلين"، المرتبط بالشهية.
 
يذكر أن النتائج الأخيرة توصل لها الباحثون من خلال متابعة 1615 شخصًا من البالغين، وكان الخاضعون للدراسة يقدمون للباحثين معلومات دورية عن الوقت الذي ينامونه يوميًا، وكميات الطعام التي يتناولونها.
 
وأجرى الباحثون قياسات لتقييم وزن المشاركين في الاختبار ومحيط الخصر وضغط الدم، وكذلك عينات الدم التي تم جمعها منهم، للتوصل إلى النتائج السابق ذكرها.
 
 
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