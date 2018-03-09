تحتسين القهوة السوداء على الريق؟ ستقلعين عن هذه العادة بعد قراءة هذا المقال!

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عائلتي - مما لا شك فيه أن القهوة هي المشروب المفضل لدى الكثيرين والكثيرات، فهي بصرف النظر عن مذاقها اللذيذ تعتبر المشروب الأول الذي يحتسيه الإنسان ويستهل نهاره به نظرًا لخصائصه المنشّطة والتي تمدّ الفرد بالطاقة فيبدأ نهاره بنشاط وحيوية و للقهوة فوائد كثيرة قد ألقينا الضوء عليها في وقت سابق.

لكن في الوقت عينه يجدر بك أن تعلمي أنّ ثمة طريقة تحتسين بها القهوة لكي لا تصبح مضرّة لصحتك.

لماذا لا يجب أن أشرب القهوة السوداء على الريق؟

ان كنت تفضلين احتساء القهوة السوداء على انواع القهوة المحلّاة الأخرى فالمقال يعنيك بشكل مباشر عزيزتي. القهوة السوداء لذيذة ومفيدة كذلك لكن ليس على الريق، فقد أثبتت الدراسات أن احستاءها على الريق يرفع من معدلات الكورتيزول في الجسم والذي يؤدي بدوره الى شعورك بالكآبة طيلة اليوم بالإضافة الى الشعور بالتوتر والإرهاق لفترة طويلة من اليوم.

اما في حال قمت باحتساء القهوة السوداء في حالة الجوع وعلى معدة خاوية فقط يؤدي ذلك الى الإصابة بالإلتهابات المعوية.

هل أتوقف عن شرب القهوة السوداء على الريق؟

ليس بالضرورة ان تقلعي تمامًا عن شرب القهوة الصباحية لكن ما يمكنك فعله بحسب ما أشارت اليه احدى أخصائيات التغذية هو:

تناول ملعقة من العسل بعد شرب كوب من الماء، فالعسل يقوم بتغليف المعدة وحمايتها.

تناول وجبة الفطور قبل احتساء القهوة.

يفضل احتساء القهوة بعد 3 او 4 ساعات من الإستيقاظ من النوم.