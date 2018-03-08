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لا تفوّتي هذه الفوائد الصحية الثمينة للبيض المسلوق

ليالينا - للبيض المسلوق فوائده التي لا تحصى على صعيد صحي، لكل من الحامل والمرضع والأطفال، وكذلك للجنس والرجيم.

لذا، لا تفوّتي فرصة الاستفادة من البيض المسلوق وراجعي طبيبكِ حول الكمية الواجب تناولها منه، لا سيما إن كنتِ مصابة بارتفاع الكوليسترول.

إليكِ بعض المعلومات عن فوائد البيض الصحية الثمينة:

فوائد البيض المسلوق للأطفال

يمنح البيض المسلوق الأطفال فائدة كبيرة، من حيث بناء المخ والجهاز العصبي لديهم، بالإضافة لقدرته العالية على مدّهم بالطاقة التي يحتاجون لأداء النشاط البدني. عدا عن كونه مصدر مهم جداً لكثير من العناصر الغذائية التي تلزمهم من قبيل السيلينيوم والفسفور والبروتين والأوميغا 3.

فوائد البيض المسلوق للحامل

للحامل خصوصيتها في ما يتعلق بتناول البيض المسلوق؛ إذ يعمل بعناصره الغذائية الغنية على مدّ الجنين بالمواد اللازمة لبناء جهازه العصبي ودماغه، بالإضافة لكونه يمدّ الحامل بالعناصر الغذائية التي تلزمها. يجدر بالحامل التي تعاني من مشكلات صحية استشارة طبيبها حول الكمية المسموح تناولها خلال فترة الحمل.

فوائد البيض المسلوق صباحاً

يحفز البيض المسلوق الجسم على بدء حرق السعرات الحرارية في وقت مبكر من النهار، كما يمدّ الجسم بالطاقة اللازمة لمباشرة الأعمال المنوطة به لا سيما الأنشطة الجسدية. يُسهم كذلك في مدّ الجسم بالشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أن عناصره الغذائية تغذي الجسم وترفع من مستوى مقاومة الأمراض.

فوائد البيض المسلوق للرجيم

لربما تلحظين أن معظم البرامج الغذائية تتحدث عن البيض المسلوق كمكوّن أساسي فيها؛ لقدرته العالية على منحكِ الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة لكونه يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية بفعل البروتين الموجود فيه، والذي يستهلك من الجسم طاقة عالية في الحرق.

فوائد البيض المسلوق للجنس

يسهم البيض المسلوق في منح الجسم طاقة عالية، وبالتالي تعزّز هذه الطاقة من الأداء الجسدي في عملية الجنس. ويحفّز البيض المسلوق الهرمونات الباعثة على الرغبة والإشباع، بالإضافة لكونه يحتوي على عناصر غذائية من شأنها زيادة الرغبة الجسدية وتحديداً الأوميغا 3.

فوائد البيض المسلوق للمرضع

من الأطعمة المثالية للأم المرضعة؛ ذلك أنها تمدّها بالطاقة اللازمة لإتمام عملية الرضاعة، كما تمدّ جسدها وجسد الطفل الرضيع بالعناصر الغذائية المهمة كالحديد والزنك والأوميغا 3، لكن يجدر بالأم مراقبة ذلك جيداً؛ إذ يحدث في مرات أن يتحسّس جسد الطفل من تناول الأم للبيض.