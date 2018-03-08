living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي بدائل الخبز الأبيض في الرجيم

8
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ليالينا - تتطلّب معظم أنظمة الرجيم استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر والذي يحتوي على حبوب كاملة، أو خبز الشوفان والشعير وبذور الكتان.
 
خيارات عدة متوفرة لديكِ إن كنتِ راغبة بتناول الخبز على أنواعه، وليس الأبيض بالضرورة، ومنها أيضاً الخبز الخالي من الغلوتين، الذي يعد خياراً مثالياً لمن يعانين الحساسية من هذا المكوّن، والذي بات متوفراً في متاجر عدة.
 
لا تحرمي ذاتكِ من الخبز تماماً خلال الأنظمة الغذائية، بل اختاري من بين أصناف متعددة من الخبز، سواءً كان خبز الشوفان أو الشعير أو الحبوب الكاملة أو ذلك الخالي من الغلوتين.
 
 
بدائل الخبز
هذه هي بدائل الخبز الأبيض في الرجيم، والتي بوسعكِ الانتقاء من بينها:
 
خبز القمح الكامل
يحتوي هذا النوع من الخبز على منجم من العناصر الغذائية من خلال الحبوب التي تحتفظ بقشورها، والتي تساعد على الإخراج الجيد؛ لعملها كمحرّشات للأمعاء، بالإضافة لكونها تمنحكِ شعوراً عالياً بالشبع والامتلاء.
 
تناوليها على صور عدة منها التوست والخبز المستدير أو الطويل أو المجدول، واستفسري من البائع دوماً عن خبز القمح الكامل قبل الشراء. 
 
خبز الشوفان
يحتوي هذا الخبز على الشوفان الذي يعدّ من أفضل المواد الغذائية للجسم، والتي تمنح الجسم طاقة عالية كما تمدّه بالشعور بالدفء والامتلاء. 
 
يُفضّل تناوله صباحاً؛ لمنح جسمكِ ما يلزمه من طاقة وشعور بالشبع لفترات أطول من النهار. 
 
خبز بذور الكتان
بذور الكتان من بين أفضل ما يمنحكِ الشعور بالشبع كما يسهّل من عملية الإخراج لديكِ، بالإضافة لاحتواء هذا النوع من الخبز على عناصر غذائية عالية الجودة.
 
تعدّ هذه البذور ذات قيمة صحية وجمالية عالية للجسم، على صعيد البشرة والشعر وصحة الأمعاء. 
 
خبز الحبوب
ذاك الذي يحتوي على كمية من الحبوب في داخله مثل بذور دوار الشمس على سبيل المثال لا الحصر، وتسهم هذه النوعية من الخبز في مدّ جسمكِ بالطاقة اللازمة والعناصر الغذائية الضرورية، بالإضافة لكونه يلعب دور المحرّش بالأمعاء، فيسهّل من عملية الإخراج، لا سيما إن كنتِ ممن يعانين من الإمساك.
 
 
الخبز الخالي من الجلوتين
يساعد هذا النوع من الخبز أولئك اللاتي يعانين الحساسية من الغلوتين، وبات متوفراً بكثرة حالياً في المتاجر والمخابز المعروفة، وبأشكال عدة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout