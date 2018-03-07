living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيت اللافندر.. الأفضل في القضاء على التوتر!

7
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتمتع زيت اللافندر أو الخزامي كما يسميه البعض، بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها القضاء على التوتر العصبي، بالإضافة إلى تخفيف الألم وتطهير فروة الرأس والجلد وتعزيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.
 
وأكد الباحثون أن فاعلية هذا النوع من الأعشاب تضاهي فاعلية عقار اللورازيبام، وهو دواء رائد يستخدم لعلاج القلق والتوتر العصبي، بحسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة، فضلاً عن فوائده الأخرى كالقضاء على حب الشباب، منع الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.
 
كما يمكن أن يستخدم زيت اللافندر على هيئة كبسولات، ويمكن استنشاقه أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال وتخفيف التوتر.
 
إليكم فيما يلي طريقة استخدامه الخارجية كالآتي:
 
- يوضع 4-6 قطرات من الزيت العطري في ماء مغلي أو مثلج، ثم تبلل فوطة صغيرة بهذا الماء وتوضع على موضع الألم سواء كان الصدر جراء نزلات البرد أو الجبين لعلاج الصداع النصفي.
 
- كذلك يمكنك إضافة ¼ إلى ½ كوب من زهور اللافندر الطازجة أو المجففة إلى حمام دافئ للتمتع باسترخاء تام.
 
ويصيب القلق والتوتر العصبي الملايين حول العالم رغم التقدم التكنولوجي المذهل الذي نعيشه في وقتنا الحاضر والذي كان من المفترض أن يجعل الحياة أسهل من ذلك، إلا أنه ضاعف أعباء التفكير والقلق لدى الكثيرين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout