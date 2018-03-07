للمرأة الحامل.. تعرفي على فوائد التفاح الأخضر

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مصراوي -

تبحث المرأة الحامل بشكل مستمر عن الأطعمة المناسبة التى تساعدها على التمتع بصحة جيدة وإتمام فترة الحمل من دون مشكلات صحية.

يقول الدكتور أحمد مجدي، اختصاصي الأطفال، لموقع "النهار" اللبناني، "إن الفواكه بشكل عام لها فوائد سحرية على الحامل، وبشكل خاص التفاح الأخضر، حيث يساعد الحوامل على الهضم ويحميهن من عسر الهضم الذى يعتبر من أكثر المشكلات العارضة التى يعانينها، كما يعتبر علاجاً طبيعياً للقولون والإمساك لاحتوائه نسبة عالية من الألياف التي تعمل على حماية الجهاز الهضمي".

وأضاف أن التفاح الأخضر يعتبر فاتحاً للشهية خلال فترة الحمل، حيث يزيد الرغبة في تناول الطعام، ويعمل أيضاً على حفظ الحمض النووى خلال فترة الحمل، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التى تعمل على منع تلف الحمض النووي في الجسم.

وأكد مجدى أن التفاح الأخضر أيضاً يمنع تسمم الحمل لاحتوائه فيتامين C الذي يعمل على الوقاية أيضاً من ارتفاع ضغط الدم، ما يحافظ على صحة الأم وبالتالى صحة الجنين خلال فترة الحمل، ونصح بالإكثار من تناول التفاح الأخضر طوال مدة الحمل.

ويذكر أن التفاح الأخضر يحتوي على فيتامينات A وB وC التي تعمل على إبقاء البشرة صحية ويمنعها من الجفاف ويساعد على ترطيبها ويؤخر ظهور التجاعيد.