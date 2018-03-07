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كيف تعود للنوم إذا استيقظت منتصف الليل؟

7
MARCH
2018
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يعاني الكثيرون من عدم القدرة على العودة للنوم، في حال استيقاظهم بمنتصف الليل، مما قد يسبب بمشكلة حقيقية لمن عليه الاستيقاظ في اليوم التالي. هنا نستعرض بعض الحلول لتلك الحالة.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية طرق عدة يمكن للشخص خلالها العودة للنوم بعد الاستيقاظ في منتصف الليل:

التأمل
يقول موقع "دريمز" المختص بالنوم، أن محاولة طرق الاسترخاء المختلفة كالتنفس بعمق والتأمل تساعد على النوم.

الماء البارد
تغميس الرأس بماء باردة ستساعد على إبطاء دقات القلب وتهدئة الجسد، مما يساعد على النوم.

تناول الطعام
وفقا لبعض الدراسات، الاستيقاظ من النوم قد يعني انخفاض السكر في الدم، مما قد يكون سببه حاجة الجسد للطعام والسكر.

نقاط الضغط
وضع الإبهام على مناطق معينة في الجسم، مثل أسفل الكعب، والضغط عليه، يساعد على تنشيط ما يعرف بـ"نقاط الضغط" التي تريح الجسد وتساعده على الاسترخاء.

المشي
يقول أحد الأطباء إن الوقوف ثم المشي قليلا، خاصة إذا تجاوزت محاولتك للنوم 20 دقيقة.

 

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