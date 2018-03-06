لماذا ينصح العلماء بأكل الشوكولاته؟

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كشف علماء أمريكيون عن خصائص صحية جديدة للريسفيراترول، الموجود في العنب والكاكاو.

وأظهرت تجارب الباحثين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مادة الريسفيراترول (نوع من الفينولات الطبيعية) الموجودة في الكاكاو والعنب، لها تأثير مضاد للفيروسات.

وتبين للعلماء أن ارتفاع نسب مادة الريسفيراترول في الخلايا البشرية، يمنع من تكاثر فيروسات مرض الجدري القاتل أحيانا، في المراحل الأولى للعدوى.

يذكر أن أبحاث علماء جامعة "إكزتر" في بريطانيا، أثبتوا عام 2017 فعالية الريسفيراترول في عملية تجديد الخلايا وإطالة عمر الكائنات الحية، كما أثبتوا فعاليّة هذه المادة في حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحويل الدهون الضارة إلى نافعة.