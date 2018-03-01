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دراسة مهمة.. اختبار بسيط يتنبأ بموعد وفاتك!

1
MARCH
2018
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يمكن استخدام اختبار بسيط للتنبؤ بمخاطر تطور الأمراض المرتبطة بتقدم العمر وحتى موعد الوفاة.
والاختبار هذا سيكون عبر اختبار بسيط للبول.

ووجدت دراسة جديدة أن هنالك مادة تشير إلى الأضرار التي لحقت بالخلايا، عن طريق زيادة الأكسجين في البول مع التقدم بالسن.

ويقول الباحثون إن العلامة المحددة، التي تسمى "أوكسوغسن-8" (8-oxoGsn)، يمكن أن تكون وسيلة لقياس عمر جسم الإنسان بيولوجيا. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم احتمالات الإصابة بالأمراض.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جيان-بينغ ساي، قائد الدراسة من المركز الوطني لعلم الشيخوخة في الصين: "إن المادة البولية "أوكسوغسن-8" قد تعكس الحالة الحقيقية لأجسادنا ويمكن أن تساعدنا على التنبؤ بخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر وكذلك موعد الوفاة".

وقام الباحثون بقياس نسبة المادة في عينات البول المأخوذة من 1228 شخصا، تتراوح أعمارهم بين سنتين و90 سنة، وذلك باستخدام تقنية التحليل السريع.

ووجدوا أن الزيادة في المادة البولية "أوكسوغسن" تعتمد على العمر، خاصة لدى المشاركين البالغين 21 عاما وأكثر.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Frontiers in Ageing Neuroscience"، أن تقنية التحليل السريع يمكن أن تكون مفيدة في دراسات الشيخوخة على نطاق واسع.

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