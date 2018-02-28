لماذا تكتسي الرّضاعة الطبيعيّة أهمّيّةً قصوى؟ (د. حنينا أبي نادر)

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أظهرت دراسةٌ أجريت في الجامعة الأميركيّة في بيروت عام 2015 أنّ 40٪ فقط من الأطفال يرضعون رضاعةً طبيعيّةً حتى بلوغهم الشهر الأول من حياتهم وتنخفض هذه النسبة مع مرور الوقت لتسجّل 2% لدى بلوغ الأطفال السنة الواحدة. ويوصَى بأن يرضع الطفل رضاعةً طبيعيةً وحسب حتى بلوغه الـ 6 أشهر.

وبالنسبةِ إلى الأم، تشتمل فوائد الرّضاعة الطبيعية على نسبةٍ أقلّ من الإصابة بداء السكّري النوع الثاني، والسّمنة، والاكتئاب بعد الولادة ويرتبط ذلك أيضًا بنسبةٍ أقلّ من الإصابة بسرطان الثدي والمَبيض. وتُعطي الرّضاعة الطبيعيّة الطفلَ مناعةً سلبيّةً كما تؤدّي إلى معدّلٍ أقلّ من الإصابة بالأمراض، والإسهال، والتهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفّسي، والسّمنة، وداء السكّري النوع الثاني، بالإضافة إلى معدّلٍ أقلّ من الإصابة بأنواع الحساسيّة والرّبو وسرطان الدم، ناهيك عن الترابط العاطفي والنفسي الضروري بين الطفل والأم.

بيد أنّ الرّضاعة الطبيعيّة تُمنع في حال كان الغالاكتوز موجودًا في دم الطفل وفي حال كانت الأم تتعاطى المخدّرات أو تتلقّى العلاج لمرض السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو مرض السلّ أو فيروس الهربس مع جروح ناجمة عنه. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأم المصابة بالتهاب الثّدي يجب أن تواصل الرّضاعة الطبيعيّة لطفلها.