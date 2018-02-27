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ماذا تفعل لكي تفقد وزنك الزائد أثناء العمل؟ إليك الوصفة

27
FEBRUARY
2018
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عادة ما نمضي تقريباً نصف اليوم في مقرات أعمالنا، وهناك بعض الأعمال التي قد يمضي فيها الشخص تقريباً أكثر من نصف يومه، على الأغلب جالساً أمام جهاز الكمبيوتر، بينما يلتهم من آن لآخر بعض الوجبات الخفيفة.
 
وبعد عدة أشهر يبدأ الشخص في التساؤل.. "لماذا يزيد وزني؟ أنا تقريباً لا أتناول وجبات كاملة معظم اليوم.. فما أتناوله لا يعادل هذه الزيادة في وزني!"
 
وفي كثير من الأحيان، نوعية العمل الذي نقوم به قد تتحكم فينا.. فالأعمال التي قد تحتوي على ضغط عصبي كبير قد تؤثر علينا وتنعكس في صورة تناول للأطعمة بشكل لاشعوري وغير صحي، مما ينتج عنه أيضاً زيادة تدريجية في الوزن.
 
 
لماذا يزيد وزني رغم أنني لا أتناول وجبات كاملة؟
 
ويحذر الأطباء وخبراء التغذية من أن الجلوس على المكتب لفترات طويلة، يقلل من مستوى التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسمنة و #أمراض_القلب والمفاصل، وغيرها من المشاكل الصحية.
 
وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي"، المعني بالشؤون الصحية، هناك وصفة من 10 نقاط تجنبك خطر الإصابة بالسمنة أو اكتساب الوزن الزائد أثناء ساعات العمل.. فاحرص على اتباعها من أجل صحة أفضل و جسم مثالي:
 
 
1) اشرب الكثير من الماء
فشرب #الماء بكثرة يجنبك الشعور بالتعب والإرهاق، ويقيك من خطر الجفاف والإصابة بالصداع ويبقيك بعيداً عن تناول الوجبات السريعة التي يمكن الاستغناء عنها، كما أنه يعزز من طاقة الجسم. وينصح الخبراء بشرب 2.7 لتر من الماء للنساء و2.8 لتر للرجال يومياً.
 
 
2) امضغ العلكة
يقول خبراء التغذية إن مضغ العلكة يبقيك يقظاً ويخفف من التوتر والضغط ويخفف من إفراز الـ"كورتيزول" -وهو الهرمون المسبب للتوتر- الذي يحفز الخلايا الدهنية ويساعدها على التراكم في منطقة البطن، وبالتالي يبدأ "الكرش" في الظهور والنمو التدريجي.
 
 
3) حضر وجباتك بالمنزل واصطحبها للعمل
لا تتناول الوجبات السريعة بشكل يومي في العمل، فهذه الأطعمة تحتوي على العديد من #السعرات_الحرارية، التي سيصعب التخلص منها فيما بعد.. لذا أفضل شيء هو تحضير الوجبات الصحية المشبعة بالمنزل واصطحابها معك إلى العمل بشكل يومي.
 
 
4) اشرب الشاي الأخضر
عادة ما نسرع لشرب فنجان القهوة في الصباح، لكن إذا ما استبدلناه بفنجان من #الشاي_الأخضر، فسيختلف الأمر كثيراً. فالشاي الأخضر يمتاز بخصائصه الحارقة للدهون، والتي ستساعدك في فقدان الوزن على مدار يوم العمل الطويل.
 
 
5) اصعد الدرج بدلاً من المصعد
حاول قدر المستطاع أن تستخدم الدرج بدلاً من المصعد، إذا أردت فعلاً أن تفقد الوزن الزائد أثناء يوم العمل. فإذا فعلت ذلك، فإنك سوف تفقد أضعاف السعرات الحرارية التي تفقدها باستخدام المصعد.
 
 
6) قف إلى جانب مكتبك
خلصت الدراسات الحديثة إلى أن الوقوف إلى جانب مكتبك يجعلك تتخلص من السعرات الحرارية التي لا تستطيع التخلص منها أثناء جلوسك. فالوقوف يحرق 50 سعراً حرارياً كل ساعة أكثر من الجلوس.
 
 
7) تناول السلطة بين الوجبات
فتناول السلطة بين الوجبات الرئيسية سيجعلك تشعر بالامتلاء ويحميك من "هجمات الجوع" أثناء يوم العمل. وحاول أن تكون السلاطة غنية بالبروتين مثل الدجاج أو البيض والألياف والفوكادو والفاصوليا مثلاً. كما يمكنك أيضاً إضافة الطماطم المجففة والمكسرات.
 
 
8) احتفظ بحبوب الشيا داخل الجرار
فحبوب الشيا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، فهي تحتوي على أحماض "أوميغا-3" وألياف وبروتين وكالسيوم، كما أنها سهلة الامتصاص في الجسم.
 
 
9) المشي لمدة دقيقتين كل ساعتين
حاول أن تمشي لمدة لا تزيد عن الدقيقتين كل ساعتين تقريباً أثناء يوم العمل.. فلتتنقل بين المكاتب وتحادث زملاءك مثلاً.
 
 
10) تناول وجبات خفيفة صحية
إذا شعرت بالجوع، لا تلجأ للأطعمة المقلية، لكن حاول الاعتماد على #الوجبات_الصحية، لكي تستطيع أن تتخلص من الوزن الزائد. فالوجبات السريعة التي تعتمد مثلا على بسكويت الحبوب الكاملة والحمص وزبدة الفول السوداني والتفاح والموز والجزر والخيار، ... الخ، فكلها عناصر ستشبعك وتساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

عادة ما نمضي تقريباً نصف اليوم في مقرات أعمالنا، وهناك بعض الأعمال التي قد يمضي فيها الشخص تقريباً أكثر من نصف يومه، على الأغلب جالساً أمام جهاز الكمبيوتر، بينما يلتهم من آن لآخر بعض الوجبات الخفيفة.

وبعد عدة أشهر يبدأ الشخص في التساؤل.. "لماذا يزيد وزني؟ أنا تقريباً لا أتناول وجبات كاملة معظم اليوم.. فما أتناوله لا يعادل هذه الزيادة في وزني!"

وفي كثير من الأحيان، نوعية العمل الذي نقوم به قد تتحكم فينا.. فالأعمال التي قد تحتوي على ضغط عصبي كبير قد تؤثر علينا وتنعكس في صورة تناول للأطعمة بشكل لاشعوري وغير صحي، مما ينتج عنه أيضاً زيادة تدريجية في الوزن.


لماذا يزيد وزني رغم أنني لا أتناول وجبات كاملة؟

ويحذر الأطباء وخبراء التغذية من أن الجلوس على المكتب لفترات طويلة، يقلل من مستوى التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسمنة و #أمراض_القلب والمفاصل، وغيرها من المشاكل الصحية.

وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي"، المعني بالشؤون الصحية، هناك وصفة من 10 نقاط تجنبك خطر الإصابة بالسمنة أو اكتساب الوزن الزائد أثناء ساعات العمل.. فاحرص على اتباعها من أجل صحة أفضل و جسم مثالي:


1) اشرب الكثير من الماء
فشرب #الماء بكثرة يجنبك الشعور بالتعب والإرهاق، ويقيك من خطر الجفاف والإصابة بالصداع ويبقيك بعيداً عن تناول الوجبات السريعة التي يمكن الاستغناء عنها، كما أنه يعزز من طاقة الجسم. وينصح الخبراء بشرب 2.7 لتر من الماء للنساء و2.8 لتر للرجال يومياً.


2) امضغ العلكة
يقول خبراء التغذية إن مضغ العلكة يبقيك يقظاً ويخفف من التوتر والضغط ويخفف من إفراز الـ"كورتيزول" -وهو الهرمون المسبب للتوتر- الذي يحفز الخلايا الدهنية ويساعدها على التراكم في منطقة البطن، وبالتالي يبدأ "الكرش" في الظهور والنمو التدريجي.


3) حضر وجباتك بالمنزل واصطحبها للعمل
لا تتناول الوجبات السريعة بشكل يومي في العمل، فهذه الأطعمة تحتوي على العديد من #السعرات_الحرارية، التي سيصعب التخلص منها فيما بعد.. لذا أفضل شيء هو تحضير الوجبات الصحية المشبعة بالمنزل واصطحابها معك إلى العمل بشكل يومي.


4) اشرب الشاي الأخضر
عادة ما نسرع لشرب فنجان القهوة في الصباح، لكن إذا ما استبدلناه بفنجان من #الشاي_الأخضر، فسيختلف الأمر كثيراً. فالشاي الأخضر يمتاز بخصائصه الحارقة للدهون، والتي ستساعدك في فقدان الوزن على مدار يوم العمل الطويل.


5) اصعد الدرج بدلاً من المصعد
حاول قدر المستطاع أن تستخدم الدرج بدلاً من المصعد، إذا أردت فعلاً أن تفقد الوزن الزائد أثناء يوم العمل. فإذا فعلت ذلك، فإنك سوف تفقد أضعاف السعرات الحرارية التي تفقدها باستخدام المصعد.


6) قف إلى جانب مكتبك
خلصت الدراسات الحديثة إلى أن الوقوف إلى جانب مكتبك يجعلك تتخلص من السعرات الحرارية التي لا تستطيع التخلص منها أثناء جلوسك. فالوقوف يحرق 50 سعراً حرارياً كل ساعة أكثر من الجلوس.


7) تناول السلطة بين الوجبات
فتناول السلطة بين الوجبات الرئيسية سيجعلك تشعر بالامتلاء ويحميك من "هجمات الجوع" أثناء يوم العمل. وحاول أن تكون السلاطة غنية بالبروتين مثل الدجاج أو البيض والألياف والفوكادو والفاصوليا مثلاً. كما يمكنك أيضاً إضافة الطماطم المجففة والمكسرات.


8) احتفظ بحبوب الشيا داخل الجرار
فحبوب الشيا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، فهي تحتوي على أحماض "أوميغا-3" وألياف وبروتين وكالسيوم، كما أنها سهلة الامتصاص في الجسم.


9) المشي لمدة دقيقتين كل ساعتين
حاول أن تمشي لمدة لا تزيد عن الدقيقتين كل ساعتين تقريباً أثناء يوم العمل.. فلتتنقل بين المكاتب وتحادث زملاءك مثلاً.


10) تناول وجبات خفيفة صحية
إذا شعرت بالجوع، لا تلجأ للأطعمة المقلية، لكن حاول الاعتماد على #الوجبات_الصحية، لكي تستطيع أن تتخلص من الوزن الزائد. فالوجبات السريعة التي تعتمد مثلا على بسكويت الحبوب الكاملة والحمص وزبدة الفول السوداني والتفاح والموز والجزر والخيار، ... الخ، فكلها عناصر ستشبعك وتساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

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