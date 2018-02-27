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كيف توقف الشخير بشكل طبيعي ودائم؟

27
FEBRUARY
2018
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يعاني أكثر من 45% من البالغين الأصحاء من الشخير أثناء النوم، ولذلك يرغب هؤلاء في معرفة كيفية وقف هذا الاضطراب بشكل طبيعي ودائم.
 
قد تكون المهمة صعبة، إلا أنها أمر ضروري خاصة وأن أبحاثا سابقة كشفت أن 75% من أولئك الذين يعانون من الشخير يتوقفون عن التنفس أثناء النوم، وهو ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.
 
- كيف تتخلص من الشخير بشكل طبيعي:
 
يمكن الاعتماد على طرق عدة للتقليل من الشخير أو إيقافه، ومن ذلك:
 
1- النوم على أحد الجانبين لمنع اللسان من أن يسبب انسدادا في الحلق مثلما يحدث عند النوم على الظهر، وإذا كان النوب على الجانب يعد أمرا صعبا بالنسبة لك، فبإمكانك الاستعانة بوسادة توضع خلف الظهر.
 
2- فقدان الوزن يمكن أن يساعد على إيقاف الشخير لدى أولئك الذين بدأت هذه الحالة بالظهور لديهم عقب اكتساب وزن زائد.
 
3- التقليل من شرب الكحوليات، نظرا لأن شربها حتى قبل أربع أو خمس ساعات من النوم يمكن أن يجعل الشخير أسوأ بكثير من المعتاد، حيث أن الكحول تقلل من قدرة العضلات في الجزء الخلفي من الحلق على العمل.
 
3- يمكن لنقص النوم أن يلعب دورا كبيرا في زيادة الشخير، لذلك يجب الحصول على القدر الكافي من النوم.
 
4- فتح ممرات الأنف عبر حمام ساخن أو بعض العلاجات يمكن أن يساعد على التقليل من الشخير خلال النوم.
 
5- تغيير الوسائد يمكنه أيضا أن يساعد على تقليل المواد المسببة للحساسية والغبار الموجود في غرفة النوم والتي هي عوامل مساهمة في الشخير.
 
6- مياه الشرب يمكن أن توقف إفرازات الأنف وتجعل اللهاة لينة مما يضمن المساعدة على وقف الشخير.
 
وإذا لم تكن أي من هذه العلاجات الطبيعية أو المنزلية ناجعة وفعالة، فمن الضروري استشارة الطبيب والذي قد يضطرك للخضوع إلى عملية جراحية في بعض الأحيان.
 
والجدير بالذكر أن هذه الجراحة أيضا غير ناجعة باعتبار أن الشخير يمكن أن يعود لصاحبه بعد فترة من الزمن.
 
يذكر أن الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، يجب أن يخضعوا لعلاج طويل الأمد، نظرا لأن هذه الحالة قد تكون من أهم الأسباب الرئيسية للشخير.
 
المصدر: ديلي ميل
روسيا اليوم
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