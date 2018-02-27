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اكتشاف آلية التدمير الذاتي للأورام الخبيثة

27
FEBRUARY
2018
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اكتشف علماء جامعة نوتردام في ساوث بيند الأمريكية أن إنزيم البروتين RIPK1 الذي يساهم في نخر الخلايا، قادر على منع نمو الأورام الخبيثة وعملية انتشارها.
 
وبحسب ميديكال إكسبريس، يأمل الباحثون استخدام هذا العقار في علاج الأنواع الخطيرة من الأمراض السرطانية.
 
فقد تبين للباحثين أن بمستطاع RIPK1 تقليص كمية الميتوكوندريا-mitochondria في الخلايا التي تضمن استقلاب الطاقة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي، عند وجود كمية وافرة من الأكسجين النشط التي تسبب تلف البروتينات والدهون والحمض النووي. في هذه الظروف تبدأ عملية التدمير الذاتي للخلايا، وهذا أحد أشكال الحماية من الأورام.
 
قد يحدث موت الخلايا عند فصل الخلايا الظهارية في بطانة السطح الداخلي للأعضاء وتجويف الجسم عن شبكة البروتينات بين الخلايا. بيد أنه على الرغم من كون هذه الطريقة تمنع الانتشار، إلا أن الأورام يمكن  مقاومتها. لذلك بحسب الباحثين فإن RIPK1 سيساعد في حل هذه المشكلة.
 
النخر، هو الشكل المرضي لموت الخلية، حيث يتم تدميرها نتيجة إصابتها بعدوى أو نتيجة تأثير حراري وغيره من المؤثرات الفيزيائية. 
 
المصدر:لينتا. رو
روسيا اليوم
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