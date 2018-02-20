مريض يحصل على قلبين!

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لجأ طبيب هندي يدعى "كريشنا كوخالي" لواحدة من أخطر عمليات جراحة القلب في العالم، تعرف باسم Piggyback Heart، بعدما دخل مريض إلى المستشفى يعاني من فشل خطير في القلب.

نجح الفريق الطبي الهندي في إجراء الجراحة القلبية الخطيرة، والتي حصل على إثرها المريض على "قلب إضافي".

ولم يتم الكشف عن اسم المريض الذي نقل إلى مستشفى "أبولو" في حيدر آباد، وهو يعاني من فشل خطير في القلب.

واستمرت العملية لسبع ساعات، بحسب "ديلي ميل". وعمل الفريق الطبي على زراعة فورية لقلب إضافي حصلوا عليه من متبرع شاب متوفى دماغياً.

وتمّ وضع القلب الإضافي بين الرئة اليمنى والقلب الأصلي للمريض، بعد قطع نوع من الأغشية التي تحيط بالقلب وتمنحه مجالاً للنبض دون التسبب بأي أذى له جراء الاحتكاك.

وعمل الفريق الطبي على جعل القلبين ينبضان بنفس الإيقاع ووقع الخيار على هذه العملية، لأن القلبين لم يكونا قويين بشكلٍ كافٍ للعمل على نحو منفردٍ، فكان المريض بحاجةٍ إلى عمل القلبين كي ينجو من الموت.

وطبقاً للطبيب كريشنا، فإن العملية التي أجراها من الجراحات النادرة، إذ سجلت 150 حالة منها فقط على مستوى العالم حتى الآن.

وأشار الطبيب إلى أن المريض يتعافى حالياً، وإلى أن احتمالات تعرضه لمشكلات في القلب مستقبلاً واردة، ووقتها سيكون التعامل مع الأمر بالغ الصعوبة، لأن الأطباء سيكونون غير قادرين على معرفة أي من القلبين مصدر المشكلة.