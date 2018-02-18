مؤتمر طبي حول آلام أسفل الظهر في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

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أقام المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي وبالتعاون مع كليّة الطبّ في الجامعة اللبنانيّة مؤتمرًا طبيًا حول ألام أسفل الظهر ،تحدّث فيه أطباء مختصّون وحضره عدد كبير من طلّاب الطبّ وممثلين عن مؤسّسات طبيّة وصحيّة وشركات للأدويّة. افتتح المؤتمر الذي أُقيم في قاعة إيلي سلوان الجديدة في المبنى الجديد للمستشفى، بالنشيد الوطني وبنشيد الجامعة اللبنانيّة وبكلمة ترحيب المديرة العامة للمستشفى الأخت هاديا أبي شبلي تحدّثت فيها عن تطلعات المستشفى وأهدافها، وقالت:



أيها الحضور الكريم،

أهلا" وسهلا" بكم اليوم في رحاب المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي بمناسبة مؤتمره العلمي السنوي الذي دأبنا على تنظيمه بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة اللبنانية منذ العام 2013.

الشكر كل الشكر لله على نعمه وعطاياه، إنه الباني لهذا البيت والمبارك والحامي. مع صاحب المزمور أردد لا لنا يا رب لا لنا، لكن لاسمك أعط المجد لأجل رحمتك وحقك وأمانتك. وإنه لفخر للمستشفى أن يقام هذا المؤتمر ولأول مرة في مبناه الجديد وقاعة الأستاذ إيلي سلوان، إنه تأكيد منا ومن أهل المستشفى على تصميمنا وعزمنا وعملنا على جعله مستشفيا" جامعيا" بمصاف أرقى المستشفيات الجامعية، وكم أنا سعيدة اليوم أن أرى بسمة الفرح على شفاه الأطباء والعاملين في المستشفى ومدى فخرهم بإنجاز هذا الحدث العلمي في المبنى الجديد الذي عملنا منذ العام 2014 على تشييده، لقد راهنا على التغيير والتطوير والعلم والحداثة ولقد ربحنا الرهان.

إسمحوا لي أن أشكر البروفسور بيار يارد على جهوده الجبارة في رفع شأن هذا المستشفى.

البروفسور يارد

ثمّ القى عميد كليّة الطبّ في الجامعة اللبنانيّة، المدير العام للمستشفى اللبناني البروفسور بيار يارد كلمة جاء فيها:

حضرة الأخت هاديا أبي شبلي،

شكرا" لك على كلمتك وعلى عاطفتك، أود أن اشكرك وأشكر الرئيسة العامة على ثقتكم الكبيرة أقولها وبكل صدق ما كان المشروع لينجح لولا مؤهلات الأخت هاديا العلمية وخبرتها الكبيرة في إدارة الأقسام التي تولت مسؤوليتها، ولولا مثابرتها اليومية على المراقبة والعمل والجدية والجرأة في إتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المؤسسة.

والمؤتمر اليوم هو ثمرة من ثمار كثيرة قطفناها خلال السنوات المنصرمة وإلى ثمار أخرى في السنوات الآتية.

أيها الحضور الكريم،

لقد تحول المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي إلى ركن أساسي في هيكلية كلية الطب في الجامعة اللبنانية ولقد تطور التدريب فيه إلى مستويات عالية، والمؤتمر اليوم دليل على هذه الجدية، وما كان هذا الحدث لينجح لولا تضامن جهود الأطباء وعلى رأسهم رئيس المؤتمر الدكتور جورج صليبا الذي بذل جهدا" كبيرا" على مدى أشهر لتحضير برنامج المؤتمر وتأمين مقومات نجاحه، فبإسمي وإسم الأخت هاديا أبي شبلي نشكره كما ونشكر اللجنة العلمية والمدير الطبي الدكتور ناجي أبي راشد والدكتور جوزف خليل واللجنة التنظيمية وقسم الصيدلة الدكتورة كارول ديب والدكتورة ياسمينا يارد وجميع المحاضرين والمشاركين والعاملين ومصرف Credit Bank وشركات الأدوية .

أشكر جميع الحاضرين وأتمنى لكم التوفيق.

كلام صورة

الأخت هاديا أبي شبلي والبروفسور بيار يارد يتوسطان المشاركين في تنظيم المؤتمر.