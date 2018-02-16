living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماكدونالدز تستبعد "تشيز برغر" من وجبات الأطفال.. لهذا السبب

16
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت شركة ماكدونالدز استبعاد شطيرة البرغر بالجبن "تشيز برغر" من قوائم وجبات الأطفال "هابي ميل" في الولايات المتحدة، وتقليل البطاطس المقلية في وجبات "مايتي ميل"، في إطار خطة جديدة عالمية لخفض السعرات الحرارية وجعل طعام الأطفال أصح.
 
واقترنت التغييرات التي أعلنتها أكبر شركة للوجبات السريعة في العالم، بوضع حدود عالمية للسعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف، لأول مرة عند التصنيع في وجبات "هابي ميل".
 
وكانت جهات استشارية وأصحاب امتيازات البيع قد أوضحوا أن وجبات "هابي ميل" تحقق 15 في المائة تقريبا من مبيعات ماكدونالدز في الولايات المتحدة.
 
وتهدف ماكدونالدز بحلول عام 2022 إلى أن تحتوي نصف وجبات الأطفال على الأقل التي تقدمها في أنحاء العالم على 600 سعر حراري أو أقل، و10 في المائة من سعرات الدهون المشبعة، و650 ملغم من الصوديوم، و10 في المائة من سعرات السكر المضاف عند الإنتاج.
 
وستواصل مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة تقديم البرغر بالجبن في وجبات الأطفال عند الطلب، لتحفيز العملاء على تغيير سلوكهم الغذائي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
واتخذت الشركة قرارا مماثلا بالنسبة للمشروبات الغازية في وجبات الأطفال في 2013، مما أدى لاختيار بعض العملاء الماء أو الحليب أو العصير بدلا منها.
 
وقالت ماكدونالدز إنها ستخفض السعرات الحرارية والصوديوم في وجبة "ماك ناغت مايتي ميل" التي تحتوي على ست قطع من الدجاج وتقدم لأطفال أكبر سنا، وذلك بتقليل حصة البطاطا المقلية إلى النصف.
 
وتخطط ماكدونالدز أيضا لزيادة الأسواق التي تعرض فيها تقديم كتب بدل اللعب التي تكون مع وجبة الأطفال من 20 إلى 100 سوق بحلول 2019.
 
وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات شديدة في السابق لاستخدامها اللعب للترويج للوجبات.
 
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout