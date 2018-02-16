living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 فيروسات قاتلة تهدد البشرية!

16
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد "عاجل" للبشرية.

وجاء في صدارة القائمة فيروسا إيبولا وزيكا اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.
وتضمنت القائمة أيضا فيروس "حمى القرم الكونغو النزفية" والذي تسبب في مقتل 40% من المصابين به، وتم رصده مؤخرا في أوغندا.

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس "ماربورغ" الذي يعتبر واحدا من أكثر مسببات الأمراض فتكا في الوجود، حيث هز دولا إفريقية عدة، في نوفمبر الماضي.

كما تشمل قائمة الفيروسات القاتلة "حمى لاسا" وفيروس "كورونا"، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، وفيروس "نيباه" وأيضا "حمى الوادي المتصدع".

وللمرة الأولى على الإطلاق، ذكرت منظمة الصحة العالمية "المرض "إكس" (Disease X) الذي يعتبر عاملا ممرضا غير معروف للعلماء حاليا.

وشدد الخبراء على ضرورة تعجيل البحوث التي تدرس هذا المرض، حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دوليا خطيرا.

وحذرالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن الإنسانية معرضة لتفشي أمراض يمكن أن تقتل الملايين.

وقال بيان المنظمة على شبكة الإنترنت: "ترتيب الأمراض في هذه القائمة لا يعتمد على الأولوية"، بل جميعها ذات أولوية، فضلا عن أن القائمة لا تشير إلى الأسباب الأكثر احتمالا في التسبب في الوباء المقبل.
وقد تم إسقاط متلازمة الحمى الشديدة مع نقص الصفائح الدموية (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome) من القائمة لهذا العام، والتي رصدت للمرة الأولى في الصين منذ 7 سنوات، إلا أن المنظمة حذرت أيضا من خطورة هذا الفيروس و14 فيروسا آخر، تشكل حسب اعتقادهم تهديدا للبشرية، إلا أن الأبحاث بشأنها لا تعتبر مستعجلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج الإنفلونزا في قائمة الأمراض ذات الأولوية حيث تسبب هذا الفيروس "القاتل" في إحداث فوضى حول العالم في هذا الشتاء.

وقد شملت قائمة الأمراض ذات الأولوية أيضا، حمى "تشيكونغونيا" و"جدري القردة" وفيروسات الأمعاء (إنتيروفيروس) وداء البريميات وحمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وتم تصنيف السل والملاريا والجدري والكوليرا وداء الليشمانيات وفيروس غرب النيل وحتى الطاعون، ضمن قائمة ثانوية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout