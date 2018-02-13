تناولي هذا على الريق وقولي وداعاً للوزن الزائد في أقل من 7 أيام!

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هل ترغبين يا سيدتي بخسارة الوزن بسرعة قياسية في فترة قليلة لا تتعدى الـ7 أيام من دون اللجوء الى ممارسة التمارين الرياضية أو الالتزام بحمية غذائية قاسية؟

إذا عليك بتناول الثوم! نعم، الثومفهو يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ، خصوصاً انه يقلل من مخازن الدهون بالجسم.

وأشار خبراء الصحة الى أن تناول فص من الثوم يومياً على الريق يؤدي إلى حرق الدهون المتراكمة في كل أنحاء الجسم، كما يزيل دهون البطن بشكل نهائي.

ولفت الخبراء الى ان الثوم يساعد على التخلص من الترسبات الدهنية في الشرايين، ويؤدي الى حماية القلب من التجلطات لافتين الى انه يعمل كمطهر عام للجسم.

وقد نصح الخبراء باللجوء الى هذه الخلطة المميزة التي تتكون من بعض فصوص الثوم المقشرة، 3 ثمرات من الليمون، 5 أكواب من الماء الفاتر وحفنة من البقدونس بغية التخلص من رائحة الثوم المزعجة.

ولفت الخبراء الى أنه عليك تقطيع الليمون إلى شرائح رقيقة ثم تقطيع فصوص الثوم بشكل طولي إلى نصفين، مشيرين الى أنه يتم وضع الماء على النار ويضاف إليه الليمون و الثوم حتى الغليان.

ودعا الخبراء الى إضافة أوراق البقدونس على أن يترك الخليط لدقائق ثم يتم تركه فترة ليبرد، لافتين الى انه يتم تصفية الماء من المكونات ويوضع في زجاجة بالثلاجة.

ونصح الخبراء بتناول هذا المشروب على الريق في الصباح وقبل تناول الطعام لمدة 30 دقيقة على الأقل.