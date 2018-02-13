living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تناولي هذا على الريق وقولي وداعاً للوزن الزائد في أقل من 7 أيام!

13
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هل ترغبين يا سيدتي بخسارة الوزن بسرعة قياسية في فترة قليلة لا تتعدى الـ7 أيام من دون اللجوء الى ممارسة التمارين الرياضية أو الالتزام بحمية غذائية قاسية؟

إذا عليك بتناول الثوم! نعم، الثومفهو يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ، خصوصاً انه يقلل من مخازن الدهون بالجسم.

وأشار خبراء الصحة الى أن تناول فص من الثوم يومياً على الريق يؤدي إلى حرق الدهون المتراكمة في كل أنحاء الجسم، كما يزيل دهون البطن بشكل نهائي.

ولفت الخبراء الى ان الثوم يساعد على التخلص من الترسبات الدهنية في الشرايين، ويؤدي الى حماية القلب من التجلطات لافتين الى انه يعمل كمطهر عام للجسم.

وقد نصح الخبراء باللجوء الى هذه الخلطة المميزة التي تتكون من بعض فصوص الثوم المقشرة، 3 ثمرات من الليمون، 5 أكواب من الماء الفاتر وحفنة من البقدونس بغية التخلص من رائحة الثوم المزعجة.

ولفت الخبراء الى أنه عليك تقطيع الليمون إلى شرائح رقيقة ثم تقطيع فصوص الثوم بشكل طولي إلى نصفين، مشيرين الى أنه يتم وضع الماء على النار ويضاف إليه الليمون و الثوم حتى الغليان.

ودعا الخبراء الى إضافة أوراق البقدونس على أن يترك الخليط لدقائق ثم يتم تركه فترة ليبرد، لافتين الى انه يتم تصفية الماء من المكونات ويوضع في زجاجة بالثلاجة.

ونصح الخبراء بتناول هذا المشروب على الريق في الصباح وقبل تناول الطعام لمدة 30 دقيقة على الأقل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout