ما هي رجفة اليد ولماذا تصيبك؟

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رجفة اليد والتي تدعى بالرعاش (Tremor) حالة صحية شائعة تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص، وهناك عدة أسباب مختلفة للإصابة بها، والتي تشمل:

رعاشٌ مجهول السبب (Essential Tremor)

هو أكثر الأسباب الشائعة والتي ينتج عنها رعشة اليد، وهو عبارة عن مشكلة تصيب الجهاز العصبي في الجسم وعادة ما تبدأ في اليدين لكنها قد تنتقل لتشمل أجزاء أخرى من الجسم مثل الرأس والصوت والقدمين.

الإصابة بهذا الرعاش قد تكون وراثية وناتجة عن طفرة جينية قد ورثتها عن أحد والديك، أو قد تحدث نتيجة انتشار المواد السامة في البيئة التي تعيش فيها، كما أن تقدمك بالعمر يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالرعاش.

الرعاش المجهول السبب لا يعد حالة صحية خطيرة، ولكنها قد تزداد حدة مع تطور المرض وتقدم الوقت، لذلك من المهم الابتعاد عن المحفزات ومن بينها:

التوتر

التعب

تناول الكثير من الكافيين.

من الصعب علاج رعاش اليد بالرغم من وجود أدوية تستهدف ذلك! قد تكون الجراحة خياراً لبعض المصابين، إذ يقوم الأطباء خلالها بتنشيط الدماغ عن طريق زراعة جهاز صغير في الدماغ للسيطرة على الرعاش.

مرض باركنسون

الرعاش قد يكون مؤشراً مبكراً للإصابة بمرض باركنسون، الذي يصيب حوالي 10 ملايين شخصاً حول العالم. بالطبع لا يصاب جميع مرضى باركنسون بالرعاش ولكن في المراحل المبكرة من المرض قد تظهر رجفة بسيطة في اليدين أو القدمين أو حتى الأصابع.

عادة الرعاش يؤثر على جزء معين في الدماغ ويظهر جلياً عند استرخاء عضلات الجسم، أي عندما تتحرك يتوقف الرعاش، وفي بعض الحالات يتفاقم الرعاش وبالاخص عند إصابة المريض بالتوتر أو بالإثارة.

التصلب اللويحي

الإصابة بهذا المرض تستهدف الجهاز المناعي والدماغ والأعصاب والحبل الشوكي الأمر الذي قد ينتج عنه رعشة في اليدين أو القدمين. الرعشة التي تمييز هذا المرض هو بظهورها حتى أثناء حركة المصاب، أي على العكس من مرض باركنسون.

رعشة في اليدين: هل هي مرض؟

لا تعني الرعشة في اليدين بأنك مصاب بمرض ما بشكل قطعي، بل قد تكون ناتجة عن درة فعل معينة اتجاه:

تناول بعض أنواع الأدوية: بعض هذه الأدوية يعمل على حجب بعض المواد الكيميائية في الدماغ والتي تدعى الدوبامين، الأمر الذي يؤثر على جسمك لتصاب برعشة في اليدين، ولكن سرعان ما يزول هذا الأثر عند توقفك عن تناول الدواء.

نقص فيتامين B12: نقصه في الجسم يقلل من كفاءة عمل الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يسبب الرجفة في اليدين.

التوتر: جميع الأسباب التي تصيبك بالتوتر من ناحية مهنية او شخصية أو اجتماعية تؤثر على إصابتك بالرعشة، ليس هذا وحسب بل الغضب الشديد أو الجوع أو مشاكل النوم من شأنها أن تؤثر أيضاً على رجفة اليدين.

انخفاض مستوى السكر في الدم: هذا الأمر يعمل على تحفيز ردة الجسم التوترية مما يعرضك لخطر الإصابة بالرعاش.

فرط نشاط الغدة الدرقية: تتواجد الغدة الدرقية في منطقة الرقبة، وعندما يزداد نشاطها يتسارع عمل جسمك ككل، مما قد ينتج عنه مشاكل في النوم والقلب واليدين.

تضرر الأعصاب: أي ضرر يصيب جهازك العصبي من شأنه أن يصيبك برعشة في اليدين أو القدمين.

علاج رجفة اليدين

يختلف علاج رجفة اليدين من شخص لاخر وفقاً للمسبب الذي أدى إلى هذه الرجفة، لذلك من المهم الكشف عن السبب الرئيسي ورائها وتحديده بدقة بهدف علاجها.

لذا إن السبب وراء إصابتك رعشة اليدين هو تناولك الكثير من الكافيين فيجدر بك تقليل الكمية بشكل كبير، أما في حال ظهورها نتيجة لتناولك نوع معين من الأدوية ننصحك باستشارة الطبيب واخباره عن ذلك.

للإسف إن كانت رجفة اليدين ناتجة عن الرعاشٌ مجهول السبب فمن غير الممكن أن يتم علاجها، ولكن قد يصف لك الطبيب بعد العلاجات التي تقلل من الأعراض المرتبطة بالمرض.

قد يقترح عليك الطبيب إجراء بعد التغييرات في نمط الحياة الخاص بك في محاولة للسيطرة على الرجفة، ومن أهم هذه الإجراءات:

استخدام أشياء أثقل حجماً بدلاً من تلك الخفيفة، فالوزن الزائد يعطيك قدرة أكبر للتحكم بالرجفة.

استخدام أجهزة وأدوات مختصة من أقلام وملاعق.

ارتداء أوزان مخصصة في المعصم لزيادة التحكم بالرجفة.