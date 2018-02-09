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أم تنشر صور جراح ابنتها المرعبة كي لا يقع الآخرين في نفس الخطأ!

9
FEBRUARY
2018
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احذروها قد تحدث مع اطفالكم دون ان تدروا!

شاشة نيوز - وكالات - أينما تجولتم في داخل اي منزلستجدون شواحن الهواتف الذكية. لكننا ننسى غالباً أن هذه الشواحن يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على الأطفال الصغار.

لهذا السبب أرادت الأم كورتني دايفيس، من كنتاكي في الولايات المتحدة، أن تعرض على الأنترنت صور ابنتها التي أصيبت بجروح بالغة بسبب شاحن من هذا النوع.

حسبما تقول كورتني، فإن الصغيرة وضعت بكل بساطة كابل الشاحن في فمها. وفي بضع ثوانٍ فقط، تسبب الحادث بجراح كبيرة في فم الطفلة.
في الأصل، لم يكن لدى الأم النية في أن تعرض هذه الصور للعموم، لكن بعد ان ناقشت الأمر مع عدة أمهات، لاحظت كورتني أن الناس ليسوا واعين للمخاطر المرتبطة بهذه الشواحن.

حصل الحادث في 28 سبتمبر، وعندما أخذت الأم طفلتها إلى الطبيب، أكد لها أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً للحروق الناتجة عن الكهرباء، لأن الصغيرة البالغة من العمر 19 شهراً، تقوم بلعق جرحها بشكل دائم.


نشرت الأم هذه الصور العديدة حيث بمكننا أن نلاحظ خطورة الحروق. أخيراً، تعتقد كورتني أن رسالتها ستجعل الكثير من الناس يعون للموضوع، وهي ممتنة لان ابنتها لم تفقد حياتها بسبب هذا الحادث.

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