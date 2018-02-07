أطباء يكشفون دور الأسبرين في علاج الضعف الجنسي

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأسبرين بصورة دورية ومنتظمة يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.

وقام علماء من جامعة ميدبول التركية بدراسة شارك فيها 184 رجلا يعانون من الضعف الجنسي، متوسط أعمارهم 48 سنة، ونشرت النتائج في مجلة أخبار الكلى والمسالك البولية.

وتناولت مجموعة من المشاركين في الدراسة يوميا قرصا من الأسبرين (100 ملغم)، فيما أعطي البقية أقراص أسبرين وهمية، لمدة ستة أسابيع.

وأظهرت النتائج تحسنا واضحا في القدرة الجنسية لدى الذين تناولوا أقراص الأسبرين. ويقول الباحث الدكتور زكي بايركتار، إن "هذا التأثير ناجم عن تمييع الأسبرين للدم، ما يقلل من فعالية الصفائح الدموية المسؤولة عن إنتاج الثرموبوكسان الذي يسبب تضيق الأوعية الدموية".