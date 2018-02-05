غيتس يحذر من مرض مرعب سيقتل الملايين في سنة

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حذر الملياردير الأميركي مؤسس "ويندوز"، بيل غيتس، من أن وباء جديدا ينتقل بين البشر عبر الهواء، قد يقتل ما لا يقل عن 30 مليون شخص في أقل من سنة.

وجاءت تصريحات غيتس ردا على قرار إغلاق عمليات مبادرة تعرف باسم "أجندة أمن الصحة العالمية"، في 10 دول.

وكان المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أنشأ هذه المبادرة بعد انتشار فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي أدى إلى وفاة نحو 11 ألف شخص.

وتعمل تلك المبادرة في 49 دولة، إلا أن التمويل الخاص بها سيتوقف، مما سيؤدي لوقف عملياتها في 39 دولة، بينها الصين، وهاييتي، ورواندا، وإندونيسيا، وكونغو الديمقراطية.

وردا على القرار، قال غيتس لموقع "بيزنس إنسايدر": "سواء ظهر بسبب خلل في الطبيعة، أو على أيدي إرهابيين، فإن الخبراء في مجال الأوبئة يقولون إن مرضا ينتقل عبر الهواء وينتشر بسرعة، قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من سنة".

وأضاف: "لقد قالوا إنه من الممكن أن يعيش العالم هذا الأمر في السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة".