مرض نادر يجبر شاب ألماني على تناول 20 لتر ماء يوميا!

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أصيب شاب ألماني يبلغ من العمر 35 عاماً بمرض نادر يُطلق عليه “السكري الكاذب”, يدفعه إلى شُرب 20 ليتر من الماء يومياً .

وأفادت صحيفة ( Neue Westfaelische ) الألمانية, أن السكري الكاذب، وهو مرض نادر يصيب عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ما يضطر الشاب المقيم في مدينة بيلفيلد لتناول 20 لترا من الماء يوميا.

ويسبب المرض إفراز كميات كبيرة من البول، ما يجبر المصاب على تناول هذه الكمية الكبيرة من الماء، ومع ذلك فإن شعور العطش لا يفارقه أبدا.

ويقول المريض أنه لم ينم أكثر من ساعتين متتاليتين في حياته بسبب المرض، وليس بمستطاع كليتيه معالجة هذه الكمية من البول لذلك يخرج مخففا جدا.

ويكتشف هذا المرض عادة في عمر الطفولة، وتعتمد فرصة المصابين به بالبقاء على قيد الحياة على تشخيصه مبكرا ووصف العلاج اللازم.

ويشار إلى أن فتاة بريطانية اسمها ساشا كينيدي، تتناول يوميا 21 لترا من الماء, وقد تعودت على تناول كمية كبيرة من الماء ليلا في طفولتها، وعندما بلغت 13 سنة من العمر كانت تتناول 12 لترا في اليوم ويعتقد بعض الأطباء أنها مصابة باضطراب عمل الغدة الكظرية، بيد أنهم لم يشخصوا حالتها بصورة نهائية.