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أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

2
FEBRUARY
2018
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يقبل بعض الناس على تناول الأطعمة الدسمة التي يشتهونها بشراهة، لكنّهم يغفلون الضَّرر الذي تنطوي عليه، لاسيَّما نسبة الكوليسترول، التي تنذر بمتاعب صحية كبيرة.
ويوصي خبراء الصحة بالانتباه إلى النظام الغذائي، وتفادي بعض الأطعمة المشبعة بالدهون قدر الإمكان، بالنظر إلى ما يسببه ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من أمراض خطيرة للقلب.

من أولى النصائح الطبيعية، أن يبتعد المرء عن الدهون غير الصحية التي تكثر في أطعمة مثل البيتزا والبرغر، لكن الإنسان يحتاج في الوقت نفسه إلى دهون صحية متوفرة في فاكهة الأفوكادو، وفي السمن وجوز الهند.

أما إذا كان الإنسان معتاداً على أكل اللّحم بشكل يومي، فإنَّ عليه أن ينوّع نظامه الغذائي قدر الإمكان، وذلك عبر الإقبال على لحوم أخرى مثل الدجاج والأسماك، وفق ما نقلت "بولد سكاي".

وإذا كان من المعروف أنّ للكالسيوم فوائد شتّى للجسم، ولصحة العظام وخلايا الدماغ على وجه الخصوص، فهو يساعد أيضاً على خفض مستوى الكوليسترول، ولذلك ينصح الأطباء باستهلاك منتجات السبانخ والبيض والحليب.

فضلاً عن ذلك، يُنصح من يعانون مستوى مرتفعاً من الكوليسترول، بالابتعاد عن الفطائر التي تحتوى على مكونات معالجة، وخميرة، وقدر كبير من السكر، كما يجدر أيضا بالإنسان أن يواظب على ممارسة الرياضة، والابتعاد، ما أمكن، عن التوتر.

وبخلاف ما قد يعتقده الناس، تساعد المكسرات بفضل ما تحتوي عليه من مواد "الستيرول"، على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، ولذلك، من المفيد تناولها، بشكل يومي.

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