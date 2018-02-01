كيف نمنع امتصاص البطاطا للزيت خلال القلي؟

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طريقة جديدة لم تجربوها من قبل

شاشة نيوز: من منّا لا يعشق البطاطا المقلية المقرمشة، ولكننا نتخوف من أضرارهاً، بسبب كميات الزيت الكبيرة المتواجدة فيها، فنقلل من الإقبال عليها، لكن طريقة جديدة تم اكتشافها تؤدي لتقليل نسبة الزيت في البطاطا.

جربوا هذه الطريقة: إنقعوا أصابع البطاطا قبل قليها في القليل من الحليب السائل لمدة 10 دقائق.

صفّوا الأصابع ثم قوموا بقليها. فالحليب يمنعها من امتصاص الكثير من الزيت لأنه يسمح لها بالحفاظ على جزء من محتواها من النشاء على عكس ما يفعل الماء.

فمن المعروف أن النشاء يمنع امتصاص البطاطا للزيت. ورغم ذلك عليكم الاعتدال في تناول البطاطا المقلية.