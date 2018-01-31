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الرَجَفان الأذَينيّ Atrial fibrillation: الأسباب والمضاعفات المحتملة (د. حنينا ابي نادر)

31
JANUARY
2018
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يُصيب الرَجَفان الأذَينيّ نسبةَ 4% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عامًا ويتّسم بعدم انتظام ضربات القلب وسرعتها في الكثير من الأحيان. ويشكو المريض من الخفقان في قلبه والتعب والدوخة يرافقها أحيانًا ضيقٌ في التنفّس وألمٌ في الصّدر. والنتيجة الصادرة عن تخطيط كهربائيّة القلب EKG عادةً ما تؤكّد التّشخيص مع معدّل ضربات قلب يتراوح بين 110 و140.
 
وقد تُعزى أسباب الإصابة بالرَجَفان الأذَينيّ إلى نقص التّروية الأذَينيّ والإجهاد في حركة الدم وإلى الغدد الصمّاء (فرط نشاط الغدّة الدّرَقيّة) بالإضافة إلى أسباب عصبيّة وإلى العمر (يتجاوز الـ 60 عامًا)، وتعاطي المخدّرات (مثل الكوكايين)، وشرب الكحول وثمّة أيضًا الأسباب التنفّسيّة غير القلبيّة الوعائيّة (مثل الالتهاب الرّئويّ). والالتهاب مثل التهاب العضلة القلبيّة myocarditis والتهاب التّأمور pericarditis هي من الأسباب الأخرى كذلك.
 
ويكتسي العلاج أهمّيّةً كُبرى وينطوي على وصفة طبّيّة لمنع تخثر الدم، واستراتيجيّة للتّحكّم بمعدّل ضربات القلب (أميودارون amiodarone)، والسيطرة على النَّظم القلبيّ (فليكانيد flecainide، سوتالول sotalol) ويكون هناك حاجة أحيانًا للاستئصال بالقسطر عن طريق الجراحة. والعلاجُ مهمٌّ إذ إنّه يمنع خطر الإصابة بجلطة محتملة.  
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