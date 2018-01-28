8 فوائد غير متوقعة "للفشار"

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يعتقد كثيرون أن الفشار يصلح فقط لتزجية الوقت أثناء مشاهدة الأفلام في السينما، لكن يغيب عنهم أن فيه عدة منافع صحية، لاسيما حين يجري تحضيره في البيت.

ويجري تحضير الفشار، بشكل سهل، عن طريق فرقعة حبات الذرة في كمية قليلة من الزيت، ويحظى بإقبال واسع في كثير دول العالم.

وبحسب ما نقل موقع "بلود سكاي"، فإن الفشار غني بالألياف التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان، كما يحمي أيضا من الجلطة والأزمات القلبية.

ويحتوي الفشار على نسيج مغذ يسمى "السويداء"، يعين على هضم الطعام بصورة أفضل، ويقي من الإمساك. كما أنه يضبط مستويي السكر والأنسولين في الدم.

وبما أن الفشار يضم مركبات "الفولات" الكيماوية، فهو يحمي بشكل تلقائي من السرطان، والطريف في الأمر أنه مقاوم للشيخوخة بتأخير ظهور علاماتها، بفضل ما يحتويه من مكونات مضادة للأكسدة.

ويوصي خبراء الصحة بالإقبال على الفشار بالنظر إلى ما فيه من حديد ومنغنيز، وهما مادتان مهمتان لصحة العظام.