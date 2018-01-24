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من أين نلتقط عدوى الأمراض؟

24
JANUARY
2018
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 حدد أخصائيو الصحة مجموعة من الأماكن والأدوات الرئيسة التي تتسبب في انتقال الفيروسات والأمراض المعدية إلى الإنسان .

وأشار أطباء من الولايات المتحدة إلى الطرق التي تُجنب الإنسان الفيروسات والأمراض المعدية، دون الخضوع للقاحات أو تناول عقاقير معينة.

وحذّر الأطباء من وسائل النقل العامة التي تعد المكان الأول الذي ينصح بتجنب لمس المقابض وأعمدة الاستناد فيه، لما يمكن أن تسببه من التهابات حادة.

وتحتوي مكاتب العمل على 40 إلى 60% من الميكروبات التي يجب علينا الحذر منها بالامتناع عن لمس آلات صنع القهوة وبرادات المياه والأقلام ولوحات المفاتيح في الحواسيب المشتركة، وغيرها من أدوات العمل.

وتعد عبوات الصابون السائل الموجودة في الحمامات العامة مصدرا لتكاثر البكتيريا لتكرار لمسها من قبل مجموعة كبيرة من الناس.

كما أن الأماكن العامة المزدحمة، مثل دور السينما وصالات النشاطات الرياضية والثقافية المختلفة من أكثر الأماكن عرضة لانتشار الفيروسات بين روادها.

ونصح الباحثون أيضا بتجنب لمس أدوات الطعام المشتركة الموجودة باستمرار على طاولات المطاعم.

روسيا اليوم
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