الالتهاب الكبدي أ Hepatitis A: كيف ينتشر وهل هناك أي لقاح له؟ (د. حنينا أبي نادر)

A + A -

تمّ وصف فيروس الالتهاب الكبدي أ للمرّة الأولى في عام 1973 وكان مستودعه الإنسان. وتتم الإصابة بالعدوى من خلال إبتلاع البراز عن طريق الفم وهو منتشر بدرجة أكبر لدى المسافرين والمثليين والأشخاص الذي يتعاطون المخدّرات. وفي عام 1988، إنتشر من خلال المحاريات (شنغهاي). وتختلف الفترة بين الإصابة بالمرض وظهور أعراضه من أسبوعَين إلى ستّة أسابيع. والأعراضُ مختلفةٌ وتتمثلُ في الآتي: اليرقان والحكّة والحمى والإسهال والألم في البطن والألم المفصليّ والطفح الجلدي في الجزء السفلي وخسارة الوزن.

ويُمكن للمريض أن يكون بوله داكن اللّون وقد يعاني من تضخّم الكبد.



وتكون نسبة الإصابة بفشل كبديّ مفاجئ، أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا. وتسجّل نسبة الوفيّات جرّاء هذا الفيروس الذي يتضمّن الحمض النووي الريبوزي RNA، حوالى 2% لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا. وأدى لقاحٌ وُضع مَوضع الاستعمال في عام 1999 إلى تخفيض نسبة الوفيّات. ويتم إعطاء جرعة واحدة بدءًا من بلوغ العام الأوّل، وتليها جرعة ثانية بعد فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا. ونذكر أنّ اللّقاح قد يحتاج لأسبوعَين ليكون فعّالاً.



في هذا الصدد، تُظهر الفحوصات الطبّية ارتفاعًا في أنزيمات الكبد ويتم التشخيص عن طريق إجراء فحص دم معيّن. أما العلاج فيَكمُن في المسكّنات ومضادّات القَيء واللّقاحات وفي بعض الحالات، في الغلوبولين المناعيّ أيضًا. والوقاية خيرٌ من العلاج.